Ruud van Nistelrooy sai do Manchester United e Amorim assume | Notícias de futebol

O técnico interino sai depois de liderar o United em quatro jogos, com a chegada do novo técnico Ruben Amorim a Manchester.

A passagem de Ruud van Nistelrooy pelo Manchester United chegou ao fim, confirmou o clube um dia depois de o holandês levar o time à vitória por 3 a 0 na Premier League sobre o Leicester City em seu quarto jogo como técnico interino.

A saída de Van Nistelrooy foi anunciada na segunda-feira como Ruben Amorim chegou a Manchester como técnico permanente do United.

“Ruud é, e sempre será, uma lenda do Manchester United”, disse o clube em comunicado.

“Estamos gratos pela sua contribuição e pela forma como abordou a sua função ao longo da sua passagem pelo clube. Ele será sempre muito bem-vindo em Old Trafford.”

Os assistentes do United, Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar e Pieter Morel, também partiram na segunda-feira, com o clube de Old Trafford dizendo que anunciariam a equipe de Amorim mais tarde.

Van Nistelrooy, de 48 anos, levou o United a três vitórias e um empate em todas as competições desde a demissão de Erik ten Hag, e o ex-atacante do United expressou diversas vezes que espera permanecer no clube após a chegada de Amorim.

Ruud van Nistelrooy e três treinadores da equipa principal deixaram o clube com os nossos melhores votos para o futuro. Obrigado pelo seu compromisso inabalável com a United ❤️#MUFC –Manchester United (@ManUtd) 11 de novembro de 2024

Ao chegar a Manchester, Amorim, de 39 anos, foi recebido com um abraço do presidente-executivo, Omar Berrada.

O português deverá reunir-se com funcionários importantes até que o seu visto seja obtido e possa entrar em campo como treinador. O clube disse que o visto é esperado em breve.

Van Nistelrooy juntou-se à equipe do ten Hag no final da temporada como assistente antes de assumir o cargo de técnico interino. Ele recebeu uma serenata de fãs em Old Trafford após a vitória de domingo.

“Essa foi a beleza do momento, na minha opinião, onde, sim, as circunstâncias se juntaram e foi um momento lindo e foi uma gratidão da minha parte para com eles, e a recepção que recebi foi inacreditável”, disse o holandês sobre a recepção que ele consegui depois do jogo de domingo.

O capitão Bruno Fernandes foi um dos jogadores que brilhou sob o comando de van Nistelrooy, com quatro gols em quatro jogos, depois de não ter marcado nos anteriores 17 menos de dez Hag.

Van Nistelrooy disse que ajudou a restaurar a estabilidade e a confiança do clube, que está em 13º lugar na tabela, com 15 pontos após 11 partidas, mas apenas quatro pontos atrás do terceiro colocado.

“Há uma base nos últimos quatro jogos onde houve uma forte unidade, bom espírito, jogadores que procuravam resultados”, disse van Nistelrooy no domingo. “E conseguimos quatro (resultados positivos) e isso foi muito importante para mim.”