Crítica The Last Dance – O negócio funerário chinês é cenário para um drama cativante e de afirmação da vida | Filme

Phil Hoad



Scomeçando como uma comédia espinhosa em que o planejador de casamentos Dominic (Dayo Wong, ícone do stand-up de Hong Kong) muda para o ramo funerário, The Last Dance dá uma guinada repentina e sombria. Dominic consegue um cliente aparentemente perturbado, rejeitado por todos os seus concorrentes, que quer que ele embalsame seu filho. Enquanto um fio de matéria putrefata pende das costas do menino enquanto ele o veste, Dominic percebe que ele já está morto há seis meses. Não é a única cena do agente funerário – e nem a única nota de realismo perturbador com que o diretor e escritor Anselm Chan lastreia este melodrama bem construído e contundente.

Legado como agente funerário pelo tio aposentado de sua namorada, Dominic deve lidar com seu novo parceiro de negócios: o sacerdote taoísta Master Man (Michael Hui), que realiza os ritos de “quebrar o portão do inferno” que libertam as almas que partem. O veterano não se impressiona com o recém-chegado de orientação comercial, que gosta tanto de truques chamativos que encomenda um Maserati de papel para o funeral de alguém que morreu em um acidente de carro. Torna-se evidente, porém, que o tradicionalismo do Homem está a encobrir a sua própria dor e leva ao seu tratamento inflexível para com qualquer pessoa na sua vizinhança.

Ao crescer no trabalho, Dominic percebe que os dois são complementares: “Os sacerdotes taoístas transcendem a alma dos mortos. Os agentes transcendem a alma dos vivos.” E assim como seu protagonista refresca os que partiram, Chan é hábil em dar naturalidade ao melodrama; não apenas através do contraste macabro, mas também ganhando as reviravoltas e artifícios ao lidar pacientemente com a transição de Dominic para um agente funerário compassivo em uma série de consultas cuidadosamente escritas. Como habilmente retratado por Wong, seu sorriso obsequioso esconde uma força interior – e Hui combina com ele com uma irascibilidade sem esforço.

Há momentos de sutura estranha da trama: parece um exagero que o Homem inabalável admita no final que está fazendo tudo errado. Mas Chan acerta o alvo: um clímax em que a filha de Man, Yuet (Michelle Wai), que foi reprimida por seu sexismo antiquado, vem à tona. A morbidez impressionante, a afirmação da vida boas palavraspadrões dramáticos confiantes, uma universalidade alegre; tudo isso poderia render o material principal do remake de The Last Dance.