‘O mais brasileiro dos argentinos’, diz Lula sobre...

Larissa Quintino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou uma mensagem nas redes sociais em homenagem ao papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, 21, em decorrência de um AVC.

Segundo o presidente, Francisco foi papa de todos, “mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas, da fome e do abandono”. O presidente decretou luto oficial de sete dias e irá ao Vaticano acompanhado da primeira-dama, Rosangela da Silva, para acompanhar o funeral do pontífice.

“Hoje foi um dia de muita tristeza para todos aqueles que, acima das religiões, fazem do amor a sua profissão de fé. Francisco foi o Papa do acolhimento e, por isso, acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos, em um mundo que sofre com a discriminação e a intolerância”, disse Lula em vídeo postado nas suas redes sociais.

Lula lembrou do bom humor do pontífice e citou a paixão pelo futebol, algo que, segundo ele, aproximava Francisco ainda mais do Brasil. “A paixão pelo futebol, qualidade que fazia dele o mais brasileiro dos argentinos”, brincou.

Papa da esperança

O presidente lembrou a última mensagem do papa, na benção Urbi et Orbi, lida neste domingo de Páscoa por um auxiliar. Lula destacou a mensagem de esperança e união deixada pelo pontífice, que pediu pelo desarmamento. “Em sua despedida, renovou as crenças nos seres humanos e previu um futuro melhor para a humanidade. Disse que o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira, o perdão venceu a vingança. Esse é o mundo que haveremos de construir, inspirados no Papa Francisco”, enfatizou.

Lula destacou ainda uma das audiências que teve com Francisco, em que eles discutiram a necessidade de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que foi lançada pelo Brasil durante a cúpula do G20, no Rio de Janeiro. O presidente destacou que Francisco fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta.