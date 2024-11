O populismo de hoje é influenciado pela intolerância, mas as suas raízes residem na promessa de igualdade | Kenan Malik

Kenan Malik



‘UMa política americana tem sido frequentemente uma arena para mentes iradas.” Não é um comentário sobre a campanha presidencial deste ano, mas uma observação sobre outra corrida presidencial dos EUA, a de 1964. É a linha de abertura para uma das mais ensaios políticos influentes da era pós-guerra, O estilo paranóico na política americanapublicado pela primeira vez há 60 anos neste mês.

O próprio título do ensaio de Richard Hofstadter evoca os medos contemporâneos. À medida que Donald Trump construiu, ao longo da última década, um movimento baseado na raiva e no descontentamento, exemplares antigos de Hofstadter foram espanados e artigos de opinião escritos com títulos como “O estilo paranóico na política americana está de volta” e “O estilo de Donald Trump incorpora perfeitamente as teorias do renomado historiador”.

Não apenas a análise do estilo paranóico de Hofstadter, mas também a sua evisceração do populismo, encontrou uma nova geração de leitores. No entanto, por mais brilhante e influente que Hofstadter fosse, ele estava muitas vezes errado em ambas as questões, e foi o seu erro que moldou muitos debates subsequentes.

Um dos historiadores mais célebres da América, Hofstadter passou das tendências marxistas na década de 1930 para um liberal da guerra fria que considerava o consenso social, em vez do conflito de classes, como a característica definidora da história americana. Seu ensaio de 1964, uma versão resumida de uma palestra que proferiu em Oxford (a versão completa aparece mais tarde em formulário de livro), foi uma tentativa de confrontar uma nova forma beligerante de política reacionária de direita que emergiu, demonstrada na caça às bruxas anticomunista de Joe McCarthy, na criação da ultraconservadora John Birch Society e no sucesso do senador do Arizona, Barry Goldwater. na derrota do establishment republicano para garantir a nomeação presidencial do partido em 1964.

A resposta dominante a Goldwater na década de 1960 prefigurou, em muitos aspectos, a hostilidade a Trump meio século depois. Alguns viram a ascensão de Goldwater como um presságio do fascismo. Fato A revista publicou uma edição especial sobre “The Mind of Barry Goldwater” na qual mais de 1.100 psiquiatras, nenhum dos quais jamais conheceu o pretenso presidente, o diagnosticaram como “psicologicamente inapto”Para escritório. Se consolidasse o seu “golpe partidário” republicano ao vencer as eleições, advertiu Hofstadter, “colocaria em perigo o processo democrático neste país”. Goldwater perdeu para Lyndon Baines Johnson por uma vitória esmagadora.

Para Hofstadter, a nova direita era uma expressão potente do “estilo paranóico”, uma forma de pensar que apresentava a conspiração não como uma ocorrência singular, mas como “a força motriz”na história. “O porta-voz paranóico”, escreveu Hofstadter, “fala sempre em termos apocalípticos” e está “sempre a ocupar as barricadas da civilização” na luta existencial entre o bem e o mal.

Hofstadter insistiu que não estava a usar “paranóia” num sentido clínico, mas “pegando emprestado um termo clínico para outros fins”. No entanto, ele também acreditava que “a recorrência do estilo paranóico” ao longo da história “sugere que uma mentalidade disposta a ver o mundo da maneira paranóica pode sempre estar presente em alguma minoria considerável da população”. Por outras palavras, é uma patologia inerradicável, latente na população e activada pela emergência de movimentos sociais ou organizações políticas específicas.

É um argumento que muitos consideram atraente porque permite rejeitar pontos de vista alternativos como uma forma de doença mental. É também uma perspectiva que arranca as respostas políticas de um quadro histórico. Mesmo as “seitas milenares da Europa do século XI ao século XVI”, escreveu Hofstadter, exibiam um “complexo psicológico que se assemelha muito” ao da direita reaccionária na América do pós-guerra. “O estilo paranóico descrito por Hofstadter”, o historiador Andrew McKenzie-McHarg observa ironicamente“está presente ao longo da história, mas não parece ter nenhuma história real da qual falar”. É também uma perspectiva que permite aos liberais ignorar a presença de tais características nas suas próprias fileiras. Os populistas de direita apostam certamente fortemente em teorias da conspiração, seja sobre a imigração ou sobre as elites. No entanto, os pânicos liberais sobre a chegada do “fascismo” e o “fim da democracia” exibem frequentemente uma visão igualmente apocalíptica e apresentam a luta contra o populismo em termos preto e branco.

Isto leva-nos ao segundo tema-chave do trabalho de Hofstadter nas décadas de 1950 e 1960 – a sua crítica ao populismo. À medida que Hofstadter passou do radicalismo inicial para o centrismo da meia-idade, tornou-se cada vez mais cauteloso em relação às massas e ao seu impacto na cultura e na vida intelectual. A sua crescente desconfiança nos movimentos da classe trabalhadora levou-o a ser cético em relação à própria democracia. “Intelecto”, escreveu ele em seu livro de 1963 Anti-intelectualismo na vida americana“é colocado contra a democracia, uma vez que o intelecto é considerado uma forma de distinção que desafia o igualitarismo”.

A perda de esperança, o sentimento de traição… isso pode descrever não apenas a trajetória de Hofstadter, mas também a da América.

Essa transformação política moldou sua leitura da história. Até Hofstadter, a maioria dos historiadores via a ascensão dos movimentos populistas na América da década de 1890 em termos positivos. Estes populistas originais foram movidos pelo ódio às desigualdades e injustiças da chamada Era Dourada. Procuraram forjar coligações inter-raciais de agricultores e trabalhadores para exigir reformas democráticas, tributação progressiva e propriedade governamental dos serviços públicos.

Hofstadter, em seu livro de 1955 A Era da Reformaquestionou esta narrativa, retratando o movimento como uma insurgência racista com uma visão conspiratória do mundo que “parece prenunciar fortemente” o macarthismo e o conservadorismo reacionário do pós-guerra. Vertentes de intolerância estavam certamente à mostra, especialmente quando o movimento se desintegrou face a um ataque feroz da ordem estabelecida. Mas a promessa democrática e igualitária dos populistas não pode ser negada.

Uma série de historiadores, incluindo C Vann Woodward, Lawrence Goodwyn e Walter Nugent, desafiou e refutou amplamente o revisionismo de Hofstadter. A substância política do seu argumento, no entanto, tornou-se arraigada. Depois de Hofstadter, Nugent escreveu em um prefácio de 2013 para seu livro de 1963 Os populistas toleranteso “populismo” começou “a carregar a conotação de atitudes demagógicas, irracionais, tacanhas, conspiratórias e medrosas em relação à sociedade e à política”. Ainda o faz, moldando a nossa visão não apenas do passado, mas também do presente.

“Tendo amadurecido numa cultura política que glorificava ‘o povo’ como a fonte da democracia e da decência na vida americana”, Eric Foner, talvez o mais ilustre historiador vivo da tradição americana, observado da trajetória de seu mentor“ele passou a retratar a política como um reino de medos, símbolos e nostalgia, e os americanos comuns como assolados pela intolerância, xenofobia e delírios paranóicos”.

A perda de esperança, o sentimento de traição, a desilusão com os concidadãos americanos – isso pode descrever não apenas a trajectória de Hofstadter, mas também a da América. A tragédia é que quem vencer na terça-feira isso não vai mudar.