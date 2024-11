O presidente da Geórgia não renunciará até que se repitam eleições ‘ilegítimas’ | Notícias de política

Primeiro-Ministro Polaco Donald Tusk foi aclamado como portador de esperança na Suécia esta semana. “A Polónia é uma estrela”, disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, elogiando o governo em Varsóvia pelo seu elevado nível de gastos com a defesa. Tusk confirmou que a Polónia gastará 4,2% do seu PIB nas forças armadas este ano e que o seu orçamento de defesa deverá aumentar para 4,7% em 2025.

“A Polónia está a tornar-se um actor importante na política de segurança”, escreveu a agência noticiosa sueca TT, agradecida. Uma foto postada no X mostra Tusk e Kristersson conversando em um barco a remo, acompanhados pelo cachorro de Kristersson, Winston.

Os primeiros-ministros sueco e polaco num barco a remo durante a cimeira de quinta-feira, com o cão do primeiro-ministro sueco Imagem: Henrik Montgomery/TT/REUTERS

Esta foi a primeira vez que Tusk participou numa reunião dos países NB8 (Nórdico-Báltico 8). A cimeira de dois dias foi realizada em Harpsund, a residência de campo do primeiro-ministro sueco, e concluída na quinta-feira, quando Tusk e Kristersson assinaram um acordo que eleva a parceria estratégica entre os seus países do nível de ministros dos Negócios Estrangeiros ao de chefes de governo.

Polónia, norte da Europa e países bálticos “como um punho”

“A segurança da Polónia é a segurança da Suécia”, disse Kristersson após a cerimónia de assinatura. Tusk descreveu o cerrar de fileiras entre os europeus do norte e os países bálticos como o estabelecimento de um “sólido grupo de estados solidários”, um grupo que “fala e pensa de forma idêntica, inclusive sobre as questões mais difíceis, o que certamente inclui a invasão da Ucrânia pela Rússia”. ” Ele enfatizou que “enviará uma mensagem importante à Europa de que, nesta questão, somos como um punho”.

O grupo NB8 existe informalmente desde a década de 1990. É composto pelos países escandinavos — Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia — e pelos estados bálticos da EstôniaLetónia e Lituânia.

Tusk propôs uma vigilância conjunta do Mar Báltico pelas marinhas dos estados costeiros ocidentais – “uma espécie de Policiamento do Mar Báltico” nos moldes da própria missão de Policiamento Aéreo do Báltico da OTAN, que protege o espaço aéreo sobre o mar.

“Estou muito feliz que os meus colegas tenham estado interessados ​​nesta ideia. Continuaremos a discutir os detalhes”, disse o primeiro-ministro polaco.

Há menos de duas semanas, dois cabos submarinos de comunicações no Mar Báltico foram misteriosamente danificado. Um funcionava entre Helsínquia, na Finlândia, e o porto alemão de Rostock, o outro, entre a Suécia e a Lituânia. A polícia não descartou a possibilidade de sabotagem. Os investigadores suspeitam que os danos foram causados ​​pelo cargueiro chinês Yi Peng 3, que teria passado pelos locais das rupturas nos momentos relevantes.

O cargueiro chinês Yi Peng 3 é suspeito de cortar cabos de comunicações no leito do Mar Báltico Imagem: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/aliança de imagens

“Se a Europa permanecer unida, a Rússia será um anão”

Antes de deixar Varsóvia, Tusk apelou a outros países para não cederem às ameaças de Vladimir Putin, dizendo: “Se a Europa permanecer unida, então a Rússia é um anão tecnológico, financeiro e económico em relação à Europa. Se a Europa estiver dividida, a Rússia é uma ameaça para cada estado europeu individual.”

Na cimeira na Suécia, os participantes anunciaram a sua intenção de apoiar a produção de armas na Ucrânia, aumentar o fornecimento de munições e reforçar a sua infraestrutura energética “para que os ucranianos possam sobreviver ao inverno.” Apoiarão também a Ucrânia no seu caminho para a adesão à NATO e à UE.

“A Rússia não quer a paz. Se queremos uma Europa livre, temos de dar à Ucrânia tudo o que necessita. Não pode haver linhas vermelhas”, disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

A cimeira desta semana dos oito países nórdicos-bálticos na Suécia (NB8) também incluiu a Polónia pela primeira vez Imagem: Henrik Montgomery/TT/REUTERS

Longa tradição de parceria polaco-sueca

A Polónia tem uma história de cooperação com a Suécia, mas esta foi ofuscada no passado pelas suas estreitas parcerias com a Alemanha e a França. Em 2008, foram os ministros dos Negócios Estrangeiros polaco e sueco — Radoslaw Sikorski e Carl Bildt — que iniciaram a Parceria Oriental, um programa de cooperação política e económica entre a UE e seis antigos estados soviéticos, destinado a apoiar processos de reforma nos vizinhos orientais da UE.

Na sua primeira declaração governamental em 12 de dezembro de 2023, Tusk não mencionou a Alemanha nenhuma vez. Em vez disso, anunciou planos para uma cooperação mais estreita com os Estados Bálticos e com a Finlândia, a Suécia e a Noruega.

Esta mudança na orientação para o Norte da Europa é, em grande parte, uma consequência da desilusão polaca com a Alemanha. Apesar do mudança no governo em Varsóvia, há um ano, as relações polaco-alemãs ainda não são o que eram antes. Não houve progressos nas reparações para as vítimas sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, nem nos investimentos que a Polónia pretende garantir como Estado da linha da frente na fronteira oriental da Europa. E agora, seguindo o dissolução do governo de coalizão em Berlim, o Casa Alemão-Polaca o projecto de criação de um local de memória e de encontro mútuo também será provavelmente adiado para depois das eleições federais alemãs.

Donald Tusk, da Polónia (à direita, com Olaf Scholz), está desapontado com o fraco apoio da Alemanha à Ucrânia Imagem: Aliança Olivier Hoslet/AP/picture

Polónia está decepcionada com a Alemanha

Os políticos autoconfiantes da Polónia ficaram profundamente ofendidos pelo facto de o chanceler alemão, Olaf Scholz, ter convidado os líderes de França e do Reino Unido para a reunião de 20 de outubro com o presidente dos EUA, Joe Biden, para discutir a situação na Ucrânia, mas não convidou um representante polaco. recente de Scholz telefonema com Putin também levantou novas questões sobre a fiabilidade da Alemanha. “Ninguém impedirá Putin com telefonemas”, escreveu Tusk no X, numa crítica a esta “diplomacia telefónica”.

A Alemanha não é o único país que decepcionou Varsóvia. Os parceiros tradicionais da Polónia na Europa Central, a Hungria e a Eslováquia, não podem ser considerados seus aliados devido às suas estreitas relações com a Rússia de Putin. “Estamos a adaptar-nos à nova situação geopolítica”, disse Marek Prawda, subsecretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia e antigo embaixador em Berlim e Estocolmo, à agência de notícias PAP. Acrescentou que a Polónia está a regressar à “ideia de uma política do Norte”.

A ofensiva diplomática de Tusk também visa preparar a Europa para o regresso de Donald Trump à presidência dos EUA. Na Suécia, o primeiro-ministro polaco voltou a sublinhar que a União Europeia deve colocar mais em sua própria defesa. A Polónia assumirá a presidência do Conselho da UE em 1 de janeiro de 2025, e a Dinamarca é a próxima na fila. Tusk diz que ambos os países devem trabalhar para garantir que a Europa “acorde”, insistindo: “Temos de fazer mais para garantir a nossa própria segurança”.

Com estas novas parcerias, o governo de centro-esquerda da Polónia está a tentar mostrar que tem espaço de manobra e não depende da Alemanha. No entanto, este foco mais forte no Norte da Europa não indica que tenha virado as costas a Berlim. Na semana passada houve uma reunião em Varsóvia dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Triângulo de Weimar (Alemanha, França e Polónia), que foi alargada para incluir diplomatas de topo da Itália e do Reino Unido; e esta semana o Ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, visitou Berlim.

Na quinta-feira – dia da conclusão da cimeira NB8 – foi anunciado que a Alemanha propôs redistribuir o seu sistema de defesa aérea Patriot para o sudeste da Polónia. Coincidência ou uma resposta às aberturas da Polónia aos países do norte da Europa?

Este artigo foi traduzido do alemão.