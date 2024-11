Pessoas que vivem com HIV ainda enfrentam discriminação – DW – 30/11/2024

Yana Kolpakova, de Vladivostok, Rússia, mora com HIVhá muito tempo e disse que acha que qualquer pessoa com VIH na Rússia provavelmente já foi discriminada pelos médicos em algum momento.

“Uma enfermeira aconselhou pessoas como eu a serem esterilizadas”, disse Kolpakova à DW. “Quando fui internada no hospital por causa de uma ruptura na trompa de Falópio, fui chamada de prostituta. Fui acusada de tomar drogas, e é por isso que alegaram que a anestesia não funcionaria para mim”.

Yana Kolpakov diz que a discriminação contra pessoas com VIH é abundante na Rússia Imagem: Privado

Stefania Hrydina foi adotada em Nikopol, na Ucrânia, aos 11 anos. Foi quando descobriu que tinha HIV. Disseram-lhe que provavelmente foi infectada pela mãe biológica, que ela não conhece.

“Meu pai adotivo se comportou normalmente comigo, mas minha mãe me deu meus próprios pratos, mantendo tudo separado para mim”, disse Hrydina.

Durante um exame médico na cidade de Dnipro, aos 18 anos, ela foi informada de que ali não havia lugar para pessoas com HIV. Para Hrydina, hoje com 23 anos, esta foi a última vez que consultou um médico na Ucrânia.

Valentina Mankiyeva, de Almaty, Cazaquistão, disse que um neurologista lhe perguntou se a sua filha de 10 anos, que estava presente na altura e sabe o estado serológico da sua mãe, também contraiu o vírus.

“Vivo com o VIH há 27 anos e simplesmente não consigo habituar-me a esta ignorância generalizada”, disse Mankiyeva à DW. “Então, é claro que expliquei a ele que as pessoas com HIV podem ter filhos saudáveis”. O médico então examinou suas costas a uma distância cuidadosa, usando luvas.

Valentina Mankieva diz que ainda há uma ignorância considerável em torno do VIH Imagem: Privado

Infecções e mortes aumentaram

De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA)a Rússia, a Ucrânia, o Uzbequistão e o Cazaquistão são responsáveis ​​por 93% de todos os novos casos de VIH na Europa Oriental e na Ásia Central. A região é a única no mundo onde tanto as novas infecções como as mortes relacionadas com o VIH estão a aumentar, de acordo com o novo relatório da ONUSIDA, publicado em 1 de Dezembro, Dia Mundial da SIDA. As infecções por VIH aumentaram 20% em 2023 em comparação com 2010, enquanto as mortes relacionadas com o VIH aumentaram 3%, conclui o relatório.

“Há uma estigmatização e uma discriminação significativas na região, o que complica o acesso aos cuidados de saúde”, disse à DW o chefe de gabinete da ONUSIDA, Mahesh Mahalingam. O problema é muitas vezes que as pessoas não sabem o seu estado serológico, descobrem-no demasiado tarde ou param de receber tratamento. “As pessoas sentem que deveriam ter vergonha do seu estado serológico, o que torna o seu tratamento de saúde mais difícil”.

A maioria dos russos mantém a infecção pelo HIV em segredo

A maioria das pessoas com VIH nesta região vive na Rússia, com mais de 1,1 milhões confirmados como seropositivos, segundo as autoridades russas. No entanto, a incidência do VIH caiu quase 40% desde 2016 e está agora no nível mais baixo de todos os tempos, disse o ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko.

No entanto, estes números apenas reflectem o lado positivo, de acordo com Vadim Pokrovsky, da Academia Russa de Ciências.

“Nos últimos 10 anos, o número de pessoas que adoeceram aumentou catastroficamente”, disse Pokrovsky à DW. “O Ministério da Saúde russo reportou mais de 600.000 novas infecções por VIH ao Organização Mundial de Saúde entre 2015 e 2022. Em 2023, ocorreram mais 50 mil infecções, o que também é esperado para 2024. As mortes por VIH aumentaram 5% em 2023 em comparação com o ano anterior.”

Existem problemas a vários níveis, desde o diagnóstico até ao tratamento, disse Maria Godlevskaya, uma activista do VIH de São Petersburgo.

“Mesmo aqueles que tomaram uma decisão consciente de fazer um teste de HIV e obtiveram um resultado positivo muitas vezes deixam de consultar um médico”, disse ela à DW. “Muitos dizem que os primeiros meses após o diagnóstico foram um inferno para eles. Eles foram primeiro perseguidos pelo infectiologista e depois pelo epidemiologista, para descobrir como haviam sido infectados”.

Maria Godlevskaya diz que muitos médicos não tratam os pacientes com HIV com o respeito que merecem Imagem: Eva

Ela disse que as pessoas seropositivas temem que esta informação possa ser transmitida aos seus empregadores ou cônjuges. Ela também disse que eles evitam médicos de cidades pequenas, onde as notícias se espalham rapidamente. Os médicos também se recusam frequentemente a examinar e tratar pessoas infectadas com VIH, acrescentou o activista.

Olesja Kurakina, uma infectologista de Nizhny Novgorod, na Rússia, que dirige um blog médico, observou problemas semelhantes: “A ajuda é frequentemente negada aos pacientes seropositivos e são encaminhados para centros de SIDA.” Eles são informados de que supostamente só podem receber atendimento médico nesses centros, que muitas vezes carecem de especialistas. “As pessoas com VIH adiam a consulta médica até ao último minuto e só procuram médicos que não as julguem”.

Médicos mal informados sobre o HIV?

Kurakina criticou a falta de educação sobre o VIH na Rússia, dizendo: “Mesmo durante os meus estudos, fomos informados muito pouco sobre isso.”

Godlevskaya destacou que os médicos nas grandes cidades têm mais oportunidades de participar de treinamento médico adicional. Os médicos das cidades pequenas, por outro lado, não têm essas oportunidades e raramente estão atualizados. Há um debate, por exemplo, sobre se uma carga viral “indetectável” do VIH significa que o vírus é “não contagioso”. A questão é se as pessoas seropositivas que estão em tratamento e não têm carga viral detectável podem transmitir o vírus através do contacto sexual.

Mas as coisas estão a mudar gradualmente, de acordo com Kurakina, que disse que há um maior número de médicos competentes que tratam normalmente os pacientes com VIH.

“Hoje em dia, os pacientes me escrevem dizendo que não foram julgados quando visitaram o médico”, disse Kurakina à DW.

Yana Kolpakova, de Vladivostok, teve uma experiência igualmente positiva. Ela também conheceu médicos qualificados “maravilhosos” na Rússia que fizeram um esforço para tratá-la, apesar da pesada carga de trabalho.

A Rússia deve fazer mais para combater o VIH

A Rússia deve intensificar a luta contra o VIH, afirmou a ONUSIDA. A organização acrescentou que Ucrânia, que foi invadida pela Rússiajá fez muito e continua a fazer muito na sua luta contra o VIH. Os especialistas não podem, contudo, dizer como é que a invasão da Rússia irá afectar os esforços ucranianos.

Stefania Hrydina não tem mais medo de procurar ajuda médica Imagem: DW

Stefania Hrydina mudou-se da Ucrânia para a Alemanha em 2022. Concluiu a formação profissional para se tornar ecologista e agora vive em Berlim. Hrydina diz que não tem mais medo de consultar um médico.

Valentina Mankiyeva, entretanto, dirige a Rede de Mulheres da Ásia Central (AMAL), ajudando as pessoas seropositivas a lidar com o medo de enfrentar a rejeição por parte da sociedade. Depois de lidar com o neurologista ignorante no Cazaquistão, Mankiyeva conversou com o chefe da clínica, oferecendo-se para realizar um seminário sobre HIV para médicos. A gerência aceitou sua oferta.

Este artigo foi traduzido do alemão.