O principal recado da eleição americana para o mundo

Marcela Rahal

O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou em entrevista ao programa Amarelas On Air, de VEJA, que o crescimento de partidos de centro, como o MDB, a segunda sigla que mais elegeu prefeitos nas eleições, deixa uma mensagem clara: “Quem apostar nos extremos está na contramão daquilo que a sociedade está escolhendo como o fundamental”.

Segundo o governador, a população quer solução para os problemas reais e essa eleição resulta num ponto importante para reflexão tanto da direita quanto da esquerda. “Ficar preso a teses que atendam apenas a setores específicos, segmentos, bolhas, acho que certamente não representa aquilo que a sociedade quer”, disse.

O MDB faz parte da base de apoio do governo federal, ocupando três ministérios (Planejamento, Cidades e Transportes), mas há quem defenda dentro da sigla um desembarque do partido nas eleições de 2026. Barbalho diz que ainda é cedo para tratar do tema, mas que a legenda terá autonomia para definir seu rumo político, apesar de reconhecer que o Palácio terá prioridade nas negociações com seu partido.

Por enquanto, a preocupação do governador é com a realização da COP30, que ocorrerá em novembro de 2025 no Pará. Barbalho ressalta que essa é uma “oportunidade do Brasil ser líder global” na agenda do clima. Isso passaria pelo fato de termos a maior floresta tropical do mundo, ter uma liderança como o presidente Lula, que prioriza a pauta ambiental, além da possibilidade do crescimento do mercado de carbono no Brasil, capaz de fazer uma verdadeira “revolução ambiental”.

Assista a entrevista concedida pelo governador do Pará, Helder Barbalho, a jornalista Marcela Rahal na íntegra.