O que é um bom presente de Natal da Alemanha? – DW – 13/12/2024

Quando Katharina Rummenhöller visita sua família no Peru no Natal, seus tios, tias e primos lhe dão Natal listas de desejos bem antes de sair de casa em Bonn.

Há um item alemão em particular que está sempre no topo da lista: os doces Haribo. “Minha família escreve ao meu pai para dizer quais variedades Haribo eles querem, porque ou não as têm no Peru ou são muito caras”, explica ela.

É por isso que Rummenhöller e seu pai vão à loja da fábrica em Bonn antes da viagem para se abastecerem para a viagem. “Muitas vezes parece que metade da mala está cheia”, ela admite. Mesmo assim, Rummenhöller e seu pai sabem que os doces certamente trarão muito Natal alegria.

Os ursinhos de goma Haribo são um presente simples da Alemanha Imagem: Eibner-Pressefoto/picture aliança

Para muitas pessoas, o Natal está associado à volta para casa. Por ser um feriado tipicamente associado à celebração da família, quando os entes queridos moram longe, o período pré-natalino torna-se um momento para viajar.

Enquanto os viajantes com famílias na Alemanha só têm de viajar mais algumas cidades, outros têm de viajar muito mais longe para ver os seus amigos, pais e irmãos. Cerca de 21,2 milhões de pessoas com origens migrantes morar na Alemanha.

Presentes alemães tradicionais?

Depois de agendada uma viagem para casa, muitas vezes é essencial trazer uma lembrança da Alemanha. Mas que tipos de itens são os mais populares?

O Conselho Nacional de Turismo da Alemanha oferece várias sugestões, como o maçapão da cidade de Lübeck, no norte do país. Outro é o Stollen – pão com nozes, especiarias e frutas secas ou cristalizadas de Dresden. E ainda há o famoso Lebkuchen, o pão de gengibre alemão, de Nuremberg. O bolo em camadas, Baumkuchen, e o chamado Bethmännchen, um doce feito com maçapão de Frankfurt, também são especialidades típicas alemãs que dão ótimos doces.

Enfeites de Natal fazem lembranças alemãs populares Imagem: Maksim Nelioubin

Mas nem todo presente alemão precisa ser comestível. A Alemanha tem muitos itens decorativos populares, como madeira tradicional quebra-nozes ou enfeites de vidro do Região da Montanha do Minério da Saxônia. Os artesãos da região também esculpem defumadores de incenso feitos à mão, que muitas vezes são inspirados no Weihnachtsmann, também conhecido como Pai Natal, ou como mineiros, artesãos, silvicultores e outros habitantes locais da região da Montanha do Minério. O incenso é colocado dentro das pequenas estatuetas de madeira que fluem por um orifício na boca. Os suportes simbolizam o presente de incenso que os três reis trouxeram a Jesus na história bíblica do Natal.

Um conceito alemão popular

Você sabia que o calendário do Advento é uma invenção alemã?

A pessoa responsável pela invenção do calendário impresso do Advento no início do século 20 é o editor alemão Gerhard Lang, que teria se inspirado em sua mãe costurando 24 biscoitos na tampa de uma caixa e deixando-o comer um em cada dia do Advento.

Desde então, a tradição tornou-se popular em todo o mundo, com os calendários do Advento sendo produzidos em massa. À medida que o Natal se tornou uma celebração cada vez mais comercial, os calendários do Advento adaptaram-se para conter tudo, desde jóias e cosméticos até cerveja. Os calendários do Advento são populares em todo o mundo, inclusive nos EUA.

Clemence Boullu é originário da França, mas trabalha como soprano na Alemanha. Quando ela visita sua família durante Natalela gosta de levar Stollen, temperos para pão de gengibre ou cortadores de biscoitos. “Às vezes cerveja também!” ela ri. Pode não ser a bebida mais natalina, mas é certamente uma especialidade alemã.

Para Andrea Conangla, cujos pais vivem em Portugal, as decorações para árvores de Natal e os tradicionais brinquedos de madeira são imprescindíveis na hora de escolher os presentes para levar para casa.

“A família da minha namorada vem da Espanha”, diz Alexander Bos, de Düsseldorf. “Fiz um pacotinho de Papai Noel para eles. Tinha também um calendário do Advento. Ambos foram muito bem recebidos.”

Um típico fumante expelindo fumaça de incenso pela boca Imagem: imagem aliança/dpa/P. Pleul

Inspiração no mercado de Natal

Os muitos mercados de Natal da Alemanha são locais ideais para comprar produtos natalinos. Às vezes, com centenas de vendedores vendendo artesanato e presentes artesanais, há muito por onde escolher.

Até as canecas que servem o vinho quente típicoGlühwein, são ótimas lembranças. Cada mercado possui canecas exclusivas impressas para cada edição anual do festival, muitas vezes com imagens temáticas de Natal.

Cecilia Seo-Brüntgens, originária da Coreia, gosta de trazer canecas do mercado de Natal quando visita sua família em casa. Os mercados de Natal ao estilo alemão também chegaram agora a metrópoles globais como Londres, Nova Iorque e Singapura.

A Alemanha pode ser a origem de muitas tradições natalinas, mas um bom presente nem sempre precisa ser tradicional. Quando Sara Glojnaric, residente na Alemanha, visita sua família na Croácia na véspera de Natal, ela sempre tem uma coisa na mala: “Aperol do aeroporto ou um pacote XXL de chocolate Kinder. Para mim, o símbolo máximo do Ocidente”.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão