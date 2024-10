Duas câmaras, duas maiorias, mas o mesmo resultado. A Assembleia e o Senado votaram na quarta-feira, 30 de outubro, nas respetivas comissões de finanças, pela eliminação do Serviço Nacional Universal (SNU) no Orçamento do Estado, com os governantes eleitos a criticarem a experimentação deste desejado sistema por Emmanuel Macron. e no seu custo estimado.

Na Assembleia foi a esquerda que obteve o rebaixamento do SNU. “É hora de desistir” ce “gadget presidencial” Quem “não funciona” et “custa caro”julgou nomeadamente o deputado ambientalista Jean-Claude Raux, acompanhado pelo socialista Pierrick Courbon para quem esta “heresia orçamentária” um “errou o alvo”. Presentes em grande número, os representantes eleitos da Nova Frente Popular adoptaram assim uma alteração que reafecta ao sector do desporto amador a totalidade dos 128 milhões de euros destinados ao SNU em 2025.

Uma vitória simbólica devido à muito fraca presença de governantes eleitos macronistas e de direita, como observou o presidente da comissão da LFI, Eric Coquerel: “Se for tão fácil (et) não por um ou dois votos, é porque há uma parte da comissão que não está lá. » Sem consequências nesta fase, uma vez que a discussão no hemiciclo partirá da cópia inicial do governo – desde que o partido “receitas” do orçamento não for rejeitado antecipadamente, o que enviaria o texto diretamente ao Senado.

Nenhum “valor agregado suficiente”

A Câmara Alta, no entanto, adoptou uma posição semelhante no início da noite: reunida à porta fechada, a sua comissão de finanças votou de facto a favor de uma redução de 100 milhões de euros nos créditos do SNU. Decisão tomada por unanimidade menos duas abstenções, disse à Agence France-Presse (AFP) o senador socialista Eric Jeansannetas, relator para os créditos juvenis.

Esta alteração será apresentada novamente em sessão pública durante o exame da parte “despesas” do orçamento pelo Senado no início de dezembro. “Após cinco anos de experimentação, não parece que o SNU proporcione valor acrescentado suficiente (…) para justificar a sua implantação continuada”estima Jeansannetas em seu relatório apresentado quarta-feira e consultado pela AFP.

O eleito de Creuse também observa que “pela primeira vez desde o início da experiência SNU, os objectivos estão parados” e, portanto, maravilhas “se o objetivo (no) a generalização para toda uma faixa etária ainda é relevante ». O ministro do Desporto e da Juventude, Gil Avérous, já tinha admitido na segunda-feira na Rádio Sud que não tinha “não há meios para uma generalização do SNU” em seu orçamento.

“Em 2025 não será, em 2026 não consigo imaginar que possa ser”ele disse. “Não há planos para removê-lo”sublinhou, no entanto, apelando “requestão” um dispositivo “quebrado”.

Em setembro, o Tribunal de Contas fez uma avaliação dura do SNU, com custos estimados entre 3,5 e 5 mil milhões de euros por ano.

A promessa de campanha do Chefe de Estado, o SNU, lançada em 2019, seria generalizada no início do ano letivo de 2026, de acordo com as promessas do anterior Primeiro-Ministro, Gabriel Attal. Inclui um “missão de interesse geral” e um “coesão permanece” incluindo atividades esportivas, culturais e intelectuais, com dias que começam com o “levantamento de cores” (bandeira e hino nacional) e uniformizado.