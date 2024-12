Os consumidores de café enfrentam aumentos de preços à medida que os custos nos mercados globais atingem níveis recordes | Café

Zoe Wood



Sua dose matinal de cafeína pode se tornar ainda mais caro no novo ano, depois que o custo dos grãos de café nos mercados internacionais de commodities disparou para um nível recorde.

Na terça-feira, o preço do feijão arábica, a variedade mais popular do mundo, ultrapassou US$ 3,44 (£ 2,70). por libra, tendo subido mais de 80% este ano. Entretanto, o custo dos grãos robusta mais baratos, utilizados no café instantâneo, quase duplicou este ano, com o preço a atingir os 5.694 dólares por tonelada no final de Novembro.

A pressão sobre os preços segue-se às previsões de colheitas menores este ano, depois dos maiores produtores mundiais, Brasil e Vietname, terem sido atingidos pelo mau tempo. A pressão surge num momento em que a procura dos consumidores por chávenas de café continua a crescer.

No mês passado, a Nestlé, proprietária de marcas líderes como Nescafé e Nespresso, disse que continuaria a aumentar os preços e a diminuir o tamanho das embalagens numa tentativa de compensar os preços mais elevados dos grãos. O preço do café instantâneo Nescafé Original aumentou 15% ano após ano nos supermercados do Reino Unido, de acordo com o rastreador de preços de itens de valor chave da revista comercial The Grocer.

“Como todos os fabricantes, temos visto aumentos significativos no custo do café, tornando muito mais caro o fabrico dos nossos produtos”, disse a Nestlé na altura. “Continuamos a ser mais eficientes e a absorver custos crescentes sempre que possível.”

No Verão, a empresa italiana de café Lavazza alertou que o preço do café continuaria “muito elevado” e foi dificilmente cairá até meados de 2025, em meio a intensa pressão nas cadeias de abastecimento.

“Nunca vimos um aumento tão grande nos preços como a tendência atual”, disse Giuseppe Lavazza, presidente da empresa. “A cadeia de abastecimento do café está dramaticamente sob pressão.”

O último recorde de café foi estabelecido em 1977, depois que uma nevasca devastou as plantações no Brasil. Desta vez, o maior produtor mundial de arábica sofreu a pior seca dos últimos 70 anos em Agosto e Setembro, seguida de fortes chuvas em Outubro. Isso gerou preocupações de que a colheita em flor murcharia.

Não foram apenas as plantações de café brasileiras que foram prejudicadas pelo mau tempo. A oferta de robusta também deverá diminuir depois que as plantações no Vietnã, o maior produtor desta variedade, enfrentaram secas e fortes chuvas.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Negócios hoje Prepare-se para o dia de trabalho – indicaremos todas as notícias e análises de negócios que você precisa todas as manhãs Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

No entanto, Will Corby, diretor da empresa de assinaturas Pact Café, rebateu que os grãos de café foram “vendidos por preços demasiado baixos desde os seus países de origem para o Ocidente durante demasiado tempo. As grandes empresas de café podem dizer que estes máximos do mercado são más notícias, mas, na realidade, os agricultores estão finalmente a receber o suficiente para viver”, disse ele ao Grocer.