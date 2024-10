Partido no poder sem maioria, diz NHK – DW – 27/10/2024

Projeções da emissora nacional japonesa NHK mostraram que o Partido Liberal Democrático (LDP), no poder, ficou aquém da maioria pela primeira vez desde 2009. após eleições antecipadas no domingo.

As projecções não deixam claro se o Primeiro-Ministro Shigeru IshibaO PLD do país conseguirá obter uma maioria parlamentar com o seu parceiro de coligação, o partido Komeito.

De acordo com os números da NHK, os dois partidos da coligação deverão conquistar entre 174 e 254 dos 465 assentos na câmara baixa do parlamento japonês, sendo necessários 233 para obter a maioria.

Prevê-se que o principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão, ganhe de 128 a 191 assentos.

Se confirmadas, as projecções deixam a composição do futuro governo muito incerta, à medida que o Japão enfrenta reveses económicos e enfrenta uma afirmação crescente da China. O LDP pode ser forçado a procurar além de Komeito um terceiro parceiro de coligação se quiser que as suas políticas sejam aprovadas no parlamento.

Nas eleições gerais anteriores no Japão, em 2021, o LDP obteve a maioria por direito próprio, com 259 assentos na câmara baixa do parlamento. Komeito tinha 32.

Eleições instantâneas seguem escândalo de fundo secreto

Ishiba convocou eleições antecipadas depois que o ex-ministro da Defesa foi escolhido por uma margem estreita para liderar o LDP em setembro.

O ex-primeiro-ministro Fumio Kishida renunciou ao cargo em agosto, depois de o seu governo ter sido abalado por uma série de escândalos.

No final de 2023, foi revelado que dezenas de políticos do LDP acumularam durante anos fundos secretos no valor de 600 milhões de ienes (4,1 milhões de dólares, 3,7 milhões de euros).

Kishida demitiu quatro membros do seu gabinete e uma série de prisões de assessores parlamentares e contadores foram feitas à medida que o escândalo se desenrolava.

No entanto, os eleitores da quarta maior economia do mundo continuaram consternados com as consequências do escândalo do fundo secreto e ficaram irritados com o aumento dos preços no país.

Algumas sondagens pré-eleitorais já sugeriam que o LDP e Komeito poderiam ter dificuldades para obter os assentos na câmara baixa necessários para uma maioria.

Tendo Ishiba definido este limiar como o seu objectivo principal, não alcançá-lo prejudicaria a sua posição no PDL e poderia exigir que o partido no poder encontrasse outros parceiros de coligação ou liderasse um governo minoritário.

