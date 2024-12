Passageira morre a bordo de voo da Gol entre Brasília e Miami – 11/12/2024 – Cotidiano

Justin McCurry in Tokyo



Coréia do Norte quebrou o silêncio sobre a turbulência política em Coréia do Sulcom os meios de comunicação estatais descrevendo, sem qualquer indício aparente de ironia, como o seu presidente desencadeou uma “ditadura sobre o povo”.

O comentário, divulgado na quarta-feira pela agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, foi a primeira vez que o regime comentou publicamente sobre o caos que se seguiu ao presidente. Yoon Suk Yeoltentativa frustrada da semana passada de impor lei marcial para erradicar o que ele descreveu como “forças pró-norte-coreanas e anti-estatais”.

“O fantoche Yoon Suk Yeol, que já tinha enfrentado uma grave crise de governação e impeachment, declarou inesperadamente a lei marcial e disparou as armas da ditadura fascista sobre o povo”, disse a KCNA.

Descreveu o presidente do Sul em apuros como cometendo um acto “insano” e chamou o seu país de “nação gangster”.

A Coreia do Norte, que tem sido governada por três gerações da dinastia Kim desde a sua fundação em 1948, é amplamente reconhecida como um dos regimes mais brutais do mundo. Espera-se que a sua população demonstre lealdade absoluta ao actual líder, Kim Jong-un, ou enfrente o encarceramento em campos de trabalhos forçados.

Descrito no passado como uma “nação mafiosa” e um “estado gangster”, o Norte construiu uma formidável capacidade de guerra cibernética que se pensa ter rendido ao regime 3 mil milhões de dólares desde 2023, de acordo com um relatório da ONU publicado em Fevereiro.

Com excepção da elite política de Pyongyang, a média dos norte-coreanos vive na pobreza e sofre de subnutrição, enquanto Kim gasta enormes somas no desenvolvimento de mísseis balísticos e armas nucleares.

Destacar a agitação social dirigida a um governo autoritário pode parecer hipócrita – e potencialmente autodestrutivo – num país tão repressivo como a Coreia do Norte. Mas alguns especialistas acreditam que o regime de Pyongyang espera utilizar em seu benefício a agitação a sul da sua fronteira fortemente armada.

“Os líderes da Rússia, da China e especialmente da Coreia do Norte provavelmente estão a observar a turbulência política em Coréia do Sul com alegria, sentindo uma vantagem geopolítica”, disse Leif-Eric Easley, professor da Universidade Ewha em Seul, esta semana.

“Os regimes autoritários acreditam que, se conseguirem permanecer no poder, poderão sobreviver aos rivais democráticos que eventualmente cometem automutilação, entram em disfunção e desentendem-se com aliados.”

Ordem de Yoon, que durou apenas seis horas antes de ser derrubado no parlamento, mergulhou a quarta maior democracia da Ásia na sua pior crise em décadas e suscitou preocupações sobre a sua capacidade de trabalhar com os seus parceiros na região para enfrentar a ameaça nuclear da Coreia do Norte.

Esta semana, o Ministério da Defesa sul-coreano foi forçado a confirmar que Yoon ainda era o comandante-chefe das forças armadas do seu país.

O artigo norte-coreano, que também apareceu no Rodong Sinmun, o jornal oficial do Partido dos Trabalhadores Coreanos, no poder, observou que soldados e helicópteros militares foram enviados na terça-feira passada, numa tentativa frustrada de impedir que deputados sul-coreanos entrassem no edifício da assembleia nacional. .

Também se referiu aos grandes protestos – reuniões que nunca seriam permitidas no Norte – que ocorreram como membros do partido Poder Popular de Yoon. boicotado uma moção da oposição para impeachment do presidente na noite de sábado.

O jornal publicou fotos dos protestos, incluindo pessoas agitando bastões luminosos de K-pop e segurando faixas exigindo o impeachment de Yoon.

“A comunidade internacional está a observar atentamente, com avaliações de que o incidente da lei marcial expôs vulnerabilidades na sociedade sul-coreana… ​​e que a vida política de Yoon Suk Yeol poderá enfrentar um fim precoce”, afirma o relatório.

“Seu ato insano… atraiu forte condenação de todas as esferas da vida, incluindo o partido da oposição, e explodiu ainda mais o fervor do público pelo impeachment.”

Não ficou claro por que a mídia estatal norte-coreana demorou tanto para quebrar o silêncio, dadas as suas críticas frequentes a Yoon – um conservador de linha dura que tem procurado isolar o Norte desde que assumiu o cargo em 2022.