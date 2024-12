Peça ‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’ virá ao Brasil – 15/12/2024 – Ilustrada

Pedro Martins



Considerada a continuação oficial de “Harry Potter” após os filmes e os livros de J. K. Rowling, cuja última publicação ocorreu em 2007, a peça “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” será apresentada no Brasil no próximo ano. O anúncio oficial da montagem brasileira está previsto para esta segunda-feira (16), apurou a Folha.

A produção estreou em 2016 no West End, em Londres, e desde então tem circulado pelo mundo. Atualmente, está em cartaz na Broadway, em Nova York, em Tóquio, no Japão, e em Hamburgo, na Alemanha. Há também uma turnê programada para os Estados Unidos, com apresentações previstas em Los Angeles, Chicago e Washington, após já ter passado por San Francisco, na Califórnia, e Toronto, no Canadá.

A história, batizada em inglês de “Harry Potter and the Cursed Child”, acompanha Alvo Severo Potter e Escórpio Malfoy, filhos de Harry Potter e Draco Malfoy, respectivamente, e se passa quase duas décadas após a derrota do vilão Lorde Voldemort, vista em “Harry Potter e as Relíquias da Morte”.

A dupla viaja no tempo para tentar evitar uma morte causada indiretamente por Harry em sua jornada para salvar o mundo bruxo, mas acabam criando rupturas temporais que resultam em eventos como a ressurreição de Voldemort e a inexistência de seus próprios familiares.

“Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, cuja narrativa foi elaborada por Rowling em parceria com o roteirista Jack Thorne e o diretor John Tiffany, nunca foi adaptada para o cinema. No entanto, seu roteiro foi publicado em formato de livro, editado no Brasil pela Rocco, permitindo que fãs da franquia fora da Inglaterra tivessem contato com a história —inicialmente, a peça ficou em cartaz exclusivamente em Londres, por dois anos, antes de estrear na Broadway.

Embora tenha gerado críticas de parte dos fãs, que apontaram incoerências narrativas em relação aos livros originais, a obra quebrou recordes de público e arrecadação. É, por exemplo, a peça não musical com a maior bilheteria da história da Broadway, somando US$ 330 milhões —hoje equivalentes a quase R$ 2 bilhões, segundo estimativas do início deste ano.

“Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” também se destacou no Olivier Awards, a principal premiação do teatro britânico, com nove prêmios, e no Tony Awards, a maior honraria do teatro americano, com seis troféus. Em ambas as cerimônias, venceu na categoria de melhor peça.