Este derby de Manchester foi um futebol de elite reimaginado por um robô de ressaca | Manchester United

Barney Ronay



Foi profundamente apropriado que Amad Diallo decidisse este clássico de Manchester, principalmente porque por longos períodos ele parecia ser a única pessoa em campo que não jogava sob forte sedação.

Costuma-se dizer que os jogadores de futebol se destacaram em um jogo. Diallo se destacou aqui principalmente porque parecia gostar de jogar futebol. No caso, isso se expressou em quatro minutos extraordinários durante os quais Diallo jogou sozinho para transformar o 1 a 0 em um vitória por 2-1. Mesmo antes disso, houve longos períodos durante os quais a figura leve, rápida e chocantemente urgente do lado direito do ataque do Manchester United parecia ser a única pessoa em campo com algum tipo de esperança de que a vida ainda pudesse continuar, como o único sobrevivente em um filme de George Romero, andando por um shopping center, esquivando-se de zumbis.

O maior beneficiário da energia e habilidade de Diallo é seu empresário, que se arriscou aqui desde o início. Para Ruben Amorim esta foi uma daquelas ocasiões num desporto extremamente baseado em resultados onde os mínimos detalhes podem mudar toda uma narrativa. A maior coisa que Amorim fez aqui foi retirar Marcus Rashford de sua equipe. A segunda coisa mais importante foi falar sobre isso antes do pontapé inicial, dizendo às câmeras de TV que esta era uma escolha baseada na atitude e no comprometimento, na verdade, um ato de tudo ou nada de golpe de foice dirigido à sua estrela local mais famosa.

“Presto atenção em tudo, na maneira como você come, na maneira como você se veste para ir ao jogo”, disse Amorim, o que provavelmente não saiu como pretendido. À medida que o jogo passava dos 70 minutos, com o United perdendo por 1 a 0 e ainda jogando um futebol assombrado, lateral e sinuoso, essas citações já estavam sendo reproduzidas com entusiasmo na internet. O chefe do United observa os jogadores se vestirem. Rashford foi punido por comer peixe com a faca errada. Esse tipo de coisa. O futebol odeia o vácuo. É necessário algo para preencher o ar vazio. O ridículo serve, e muitas vezes o ridículo pode acabar sendo terminal.

Nesse ponto, entra: Diallo e o triunfo da esperança. O empate do United aos 88 minutos veio após um péssimo passe para trás de Matheus Nunes, que passou para Diallo, que viu na sua periferia Nunes avançando, com a sirene tocando, empenhado em resgatar seu próprio erro. Sua habilidade naquele momento foi esperar, colocar o pé na bola, deixar Nunes passar direto por ele. Bruno Fernandes enterrou o chute.

City já estava remando forte em direção ao fim da piscina, afundando lentamente, com os braços doendo. Diallo continuou correndo. Aos 90 minutos, ele galopou após um passe de Lisandro Martínez, passou a bola por Ederson, que realmente adora uma cambalhota aleatória, e acertou no canto mais distante. Mesmo assim, Josko Gvardiol poderia ter ficado com a bola, mas em vez disso tentou e não conseguiu desviá-la de calcanhar.

Ruben Amorim ajoelha-se na linha lateral durante o jogo. Fotografia: Tom Jenkins/The Guardian

O futebol pelo menos parece ter mantido o seu amargo sentido de humor. O aspecto mais surpreendente da intervenção de Diallo foi a total mortalidade do jogo que o precedeu. Observando estas duas equipas a vaguear sem rumo, o futebol de elite reimaginado por um robô de ressaca, foi espantoso pensar nas vastas e barrocas superestruturas que deram origem a este espectáculo, nos níveis de microgestão, nos milhares de milhões gastos, na equipes de advogados em uma luta mortal fora do palco, a vontade do Estado-nação de poder.

No final do qual estas duas entidades desportivas globais produziram um jogo que durante longos períodos foi como ver alguém descarregar mal uma máquina de lavar louça.

Quarenta minutos depois, Kyle Walker foi culpado de uma encenação ridícula, caindo de costas depois de roçar na testa de Rasmus Højlund. Talvez Walker só quisesse sentir alguma coisa. Bata em mim, Rasmus. Faça-me sangrar. Vamos fazer uma dor falsa.

Caso contrário, isso seria futebol morto, cortes, espasmos de energia aprisionada. O City ainda parecia um time com algo suave e confuso no centro. Felizmente, eles estavam enfrentando adversários que pareciam ter medo de pressionar demais.

O City assumiu a liderança aos 36 minutos com um cabeceamento de Gvardiol após um cruzamento desviado, possibilitado por uma péssima defesa falsa. Mesmo depois disso, e fora dos últimos quatro minutos, esta pareceu uma oportunidade perdida para o United e para Amorim. A cidade estava lá para ser tomada. Eles simplesmente são hoje em dia. Fernandes produziu uma versão irregular e sincera do que tinha de melhor. Højlund estava disposto e disposto, mesmo que às vezes pareça um pouco como assistir a um cavalo sem cavaleiro muito ansioso que ainda pensa que vai vencer o grande campeonato nacional.

Mas no final foi Diallo e a simples recusa em desistir que mudaram o dia. Ele agora tem seis assistências e dois gols nos últimos nove jogos.

Aconteça o que acontecer a partir daqui, Amorim ficará sempre grato pela intervenção de Diallo, por aqueles quatro minutos que vão comprar um pouco mais da paciência que ele pediu, mas que provavelmente nunca teria. O tempo é moeda para Amorim. Ele conseguiu um pouco mais aqui. Ele teve que fazer uma declaração de sua própria crueldade. Pequenas vitórias por enquanto. Mas esta versão de Manchester United deleitar-se-á com eles.