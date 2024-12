Por que a Autoridade Palestina está invadindo o acampamento de Jenin, lutando contra as Brigadas de Jenin? | Cisjordânia ocupada

Rob Smyth (now) and James Wallace(later)



Boas notícias de Hamilton “Curiosamente, ocorre alguma descamação das capas”, escreve Ali Martin. “Bethell, Stone, Root, Anderson jogando uma partida de manutenção em frente ao pavilhão.” Compartilhar Atualizado em 22h26 GMT

“Grandes elogios a Will O’Rourke, mas me sinto merecido, já que ele tem um pouco de Courtney Walsh em sua ação e na maldade enganosa de sua bola curta”, escreve Gary Naylor. “A diferença de idade entre 21 e 23 anos é muito maior do que entre 31 e 33 anos no críquete de teste, mas Jacob Bethell (21) parecia muito cru contra O’Rourke (23) ontem. “Fazer golpes para um batedor é como parar um chute para um goleiro – chama a atenção, mas se eles não conseguissem, não seriam profissionais. Ainda não se sabe se o jovem Bethell conseguirá dominar o equivalente ao goleiro comandando sua área por meio de antecipação, trabalho de pés e personalidade – mas será divertido descobrir, não é? Walsh é uma boa comparação; como O’Rourke, seus ângulos eram estranhos e ele pegou a bola para seguir os destros. O outro jogador de boliche que ele me lembra é o pico Steve Harmison. Acho que isso é um pouco duro para Bethell. A chance de escapar foi fraca, mas as de Brook e Root também foram, e eles não haviam sido trabalhados. Antes disso, ele lidou muito bem com algumas bolas horríveis na garganta. Não se esqueça que O’Rourke agrediu Ben Stokes ainda mais enfaticamente no teste anterior. Dito isto, isso me fez pensar sobre o papel potencial de Bethell entre os três primeiros contra a Índia e a Austrália. Por enquanto ele é o primeiro reserva e eu não me desviaria disso. A longo prazo, eu colocaria minha casa para ele; ele é o melhor batedor sub-23 da Inglaterra desde Joe Root. E ele terá aprendido muito com esses três testes. Compartilhar

“Um dia daqueles,” escreve Ali Martin, nosso chefe em Seddon Park. “Um pouco de chuva logo de início e agora meio nublado, úmido e com manchas. E enquanto digito isso, uma gota cai na tela do meu telefone fhremmajsnslrh.” Compartilhar

As Mulheres da Inglaterra também estão em ação contra a África do Sul, em Bloemfontein. No primeiro dia de teste único, Maia Bouchier fez uma estreia encantadora no século e Nat Sciver-Brunt reafirmou sua grandeza de todos os tempos. Seu brilho consistente, especialmente com o bastão, é alucinante. Compartilhar

A previsão do tempo é melhor depois do almoço então tenho certeza que haverá muita diversão. Caso contrário, sempre haverá Austrália x Índia no Gabba. Espere aí, a previsão também é duvidosa. Compartilhar Atualizado em 21h59 GMT

“Noite Rob,” escreve Kim Thornger. “Passei os últimos dias na Alemanha. Embora uma grande proporção de alemães seja louco por desporto, posso confirmar o que todos sabíamos. Ninguém tem o menor interesse em qualquer tipo de críquete. “Tenho pensado: será que os responsáveis ​​pela preparação dos campos de jogos escolares sempre ficaram horrorizados com as medidas imperiais usadas para criar os campos e os equipamentos? “Por exemplo. Aqui está uma lista de medidas imperiais usadas no críquete e suas conversões métricas: Campo de críquete O comprimento de 22 jardas (66 pés) é de aproximadamente 20,12 metros Campo de críquete A largura de 10 pés é de aproximadamente 3,05 metros Distância limite Normalmente varia de 50 a 90 jardas, equivalente a 45,72 a 82,29 metros Comprimento do morcego Máximo de 38 polegadas, o que equivale a cerca de 96,52 centímetros. Peso da bola Entre 5,5 e 5,75 onças, ou aproximadamente 156 a 163 gramas “Se comprometêssemos um pouco – por exemplo, o campo poderia ser de 20x3m – talvez o pessoal de terra na aldeia de Gschlachtenbretzingen, localizada em Baden-Württemberg (realmente existe), pudesse ser menos reticente?” Ninguém na Alemanha está interessado em críquete? Diga isso para Ben Kohler-Cadmore! Compartilhar

Início atrasado Está chovendo em Hamilton, então o jogo não começará às 22h GMT conforme programado. Não tenho ideia do que mais dizer a você. Compartilhar

Estou com Colly. Embora a Inglaterra não tenha sido ótima ontem, o jogo gerou um período de boliche rápido de Will O’Rourke que qualquer um dos grandes indianos ocidentais da década de 1980 teria orgulho de lançar. Compartilhar