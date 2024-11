Pelé é homenageado por nova mostra em SP – 07/11/2024 – Passeios

São Paulo

Edson Arantes do Nascimento (1940 – 2022), conhecido mundialmente como o rei Pelé, é tema de uma nova exposição que será aberta dia 19 de novembro no Shopping Eldorado, em São Paulo.

Em “Uma Homenagem ao Rei Pelé”, os fãs do ex-camisa 10 podem rever a trajetória do jogador em ambientes de interação tecnológica e realidade virtual, que vão desde a infância de Edson em Três Corações, Minas Gerais, ao sucesso de Pelé no Santos Futebol Clube e na Seleção Brasileira. Além disso, os saudosos do rei do futebol vivenciam uma partida com o ídolo de maneira analógica.

Itens raros como camisas, bolas, faixas, medalhas e peças da coleção de Antonio Bulgarelli, ex-empresário e amigo do atacante, também estarão expostas pela primeira vez.

A mostra, que tem curadoria do jornalista e escritor Marcelo Duarte, tem mais de dois mil metros quadrados. Inaugura n o aniversário de 55 anos do milésimo gol do craque.

A visitação pode ser feita de terça-feira a domingo, das 10h às 21h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por R$ 80, na plataforma Fever.