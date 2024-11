PGR recorre contra anulação de sentenças de Dirceu no STF – 05/11/2024 – Poder

Joan E Greve



Pode ter parecido que isso nunca aconteceria, mas o dia chegou. Depois de meses de incerteza indutora de ansiedade e de uma série aparentemente interminável de acontecimentos históricos, a corrida presidencial dos EUA está (finalmente) a chegar ao fim.

Os americanos – juntamente com tantas pessoas ao redor do mundo – estão se reunindo em torno de suas televisões e telas de telefone para saber quem será o próximo presidente dos Estados Unidos: Kamala Harris ou Donald Trump.

Embora Harris e Trump tenham apresentado visões fundamentalmente diferentes para o futuro dos EUA e o seu papel no cenário global, a corrida manteve-se acirrada desde que Joe Biden chocou o país ao abandonar a sua candidatura à reeleição em julho.

Os resultados começam a ser divulgados na noite de terça-feira, dando à nação as primeiras pistas sobre qual partido controlará não apenas a Casa Branca, mas também o Congresso. Aqui está um guia hora a hora sobre como assistir à noite das eleições como um especialista:

18h ET (15h PT, 23h GMT, 10h AEDT): as urnas começam a fechar

As primeiras urnas serão encerradas no leste de Kentucky e em grande parte de Indiana às 18h, horário do leste dos EUA. As expectativas dos democratas são baixas nos dois estados de tendência republicana: é praticamente garantido que Trump vencerá ambos, e espera-se que os republicanos também detenham facilmente a maioria dos assentos na Câmara dos dois estados.

Último: Trump vence os estados vermelhos de Kentucky e Indiana

19h ET (16h PT, meia-noite GMT, 11h AEDT): votações totalmente encerradas em seis estados, incluindo a Geórgia

Os americanos terão as primeiras pistas sobre o resultado da corrida presidencial às 19h, horário do leste dos EUA, quando as urnas forem encerradas no estado decisivo da Geórgia. Biden venceu a Geórgia por apenas 0,2 pontos em 2020, depois de Trump ter vencido o estado por 5 pontos quatro anos antes. Este ano, Trump parece ter uma ligeira vantagem sobre Harris no estado de Peach, de acordo com o Guardian’s rastreador de votaçãomas uma noite forte para os democratas poderia colocar a Geórgia novamente na coluna das vitórias.

À medida que a Geórgia começa a contar os votos, as urnas também serão encerradas na Virgínia, onde ambos os partidos esperam conseguir uma cadeira na Câmara. Os republicanos procuram expandir a sua estreita maioria na Câmara e os resultados na segunda e segunda sétimo distritos eleitorais poderiam dar uma indicação antecipada do sucesso do partido.

E os primeiros resultados da Florida – onde a maioria das sondagens, mas não todas, encerram às 19h00 – também podem oferecer pistas reveladoras. A Flórida é particularmente eficiente na contagem de votos, por isso seus primeiros resultados serão um dos primeiros grandes testes da noite. Além das esperanças remotas de Harris de virar um estado que Trump venceu duas vezes, a democrata Debbie Mucarsel-Powell está tentando destituir o senador republicano Rick Scott, que manteve uma vantagem nas pesquisas na disputa. Uma vitória frustrante de Mucarsel-Powell na Flórida poderia permitir que os democratas mantivessem a maioria no Senado.

Últimas: Trump triunfa na Flórida

19h30 ET (16h30 PT, 12h30 GMT, 11h30 AEDT): eleições encerradas na Carolina do Norte, Ohio e Virgínia Ocidental

Trump venceu a Carolina do Norte por um ponto em 2020 e três pontos em 2016, e uma derrota neste estado decisivo pode condenar o ex-presidente. Os democratas também esperam uma vitória na corrida para governador da Carolina do Norte, dado o revelações recentes sobre a atividade perturbadora do republicano Mark Robinson na Internet.

Enquanto isso, os resultados em Ohio e na Virgínia Ocidental poderiam decidir o controle do Senado. Espera-se que os republicanos consigam um assento na Virgínia Ocidental, onde o senador independente Joe Manchin decidiu não tentar a reeleição; e o atual democrata, Sherrod Brown, enfrenta uma disputa difícil em Ohio. Se os republicanos vencerem ambas as disputas, isso apagaria a atual vantagem de 51-49 dos democratas no Senado.

Último: Trump vence Virgínia Ocidental

Último: Trump vence Ohio

20h ET (17h PT, 1h GMT, 12h AEDT): as urnas foram totalmente encerradas em 16 estados, incluindo a Pensilvânia

Isto representará um momento crucial na corrida presidencial. Quem ganhar os 19 votos eleitorais da Pensilvânia é muito mais provável para ganhar a Casa Branca, um facto que ambos os nomeados reconheceram enquanto atacavam o estado de batalha nas últimas semanas.

A Pensilvânia também sediará algumas das disputas para o Congresso mais competitivas do país. Se for uma boa noite para os republicanos, eles poderão mudar a cadeira do atual senador democrata, Bob Casey, que está enfrentando contra o ex-CEO do fundo de hedge Dave McCormick.

Mas se os democratas tiverem uma noite especialmente forte, poderão voltar-se para a Florida, onde as eleições finais encerram às 20h00 hora do Leste. A maioria das urnas também será encerrada em Michigan às 20h, horário do leste dos EUA, mas a votação em alguns condados que observam o horário central manterá as urnas abertas por mais uma hora.

20h30 ET (17h30 PT, 1h30 GMT, 12h30 AEDT): votações encerradas em Arkansas

Não haverá muito suspense no Arkansas, já que se espera que Trump vença facilmente o estado solidamente republicano. Arkansas tem a distinção de ser o único estado onde as urnas serão encerradas às 20h30 horário do leste dos EUA, mas a atenção da maioria dos americanos estará nos resultados que chegarão dos estados decisivos a esta altura da noite.

Último: Trump vence Arkansas

21h ET (18h PT, 2h GMT, 13h AEDT): as pesquisas foram totalmente encerradas em 15 estados, incluindo Michigan e Wisconsin

Este será o momento de vida ou morte para Harris. Em 2016, a capacidade de Trump de obter vitórias estreitas nos estados da “parede azul” de Michigan, Pensilvânia e Wisconsin enviou-o para a Casa Branca, mas Biden venceu todos os três campos de batalha quatro anos depois.

O caminho mais provável de Harris para 270 votos eleitorais passa por Michigan, Pensilvânia e Wisconsin este ano, então Trump poderá garantir um segundo mandato se conseguir derrotar pelo menos um desses estados.

Michigan e Wisconsin também desempenharão um papel potencialmente decisivo na batalha pelo Congresso. Os democratas detêm atualmente duas cadeiras no Senado nos estados que estão em disputa este ano, e as vitórias republicanas em qualquer uma das disputas podem dar-lhes a maioria. O sétimo distrito congressional de Michigan, que se tornou uma vaga aberta depois que Elissa Slotkin decidiu concorrer ao Senado em vez de buscar a reeleição, foi descrito como “a vaga aberta mais competitiva do país”.

Em Nova York, onde as urnas também fecham às 21h, horário do leste dos EUA, os democratas têm a oportunidade de virar várias cadeiras na Câmara que os republicanos conquistaram em 2022. Se forem bem-sucedidos, isso poderá dar aos democratas uma maioria na Câmara. E depois de uma exibição muito melhor que o esperado no célebre Enquete Selzer fora de Iowa, os democratas esperam conquistar duas cadeiras na Câmara no estado de Hawkeye, onde as urnas também serão encerradas.

22h ET (19h PT, 3h GMT, 14h AEDT): urnas totalmente encerradas em Nevada, Montana e Utah

Harris espera manter Nevada em sua coluna, já que os candidatos presidenciais democratas venceram o estado em todas as disputas desde 2008. Trump já liderou as pesquisas em Nevada, mas Harris diminuiu essa lacuna nas últimas semanas da disputa.

Outras duas disputas para o Senado também chegarão ao fim neste momento da noite. Em Nevada, a atual democrata, Jacky Rosen, é a favorita para ocupar seu assento, mas as perspectivas de seu colega senador democrata Jon Tester parecem sombrias em Montana.

Se os republicanos ainda não tiverem conquistado a maioria no Senado quando as eleições em Montana terminarem, este poderá ser o momento em que assumirão oficialmente o controlo da câmara alta.

Último: Trump vence Montana, Utah

23h ET (20h PT, 4h GMT, 15h AEDT): as urnas foram totalmente encerradas em quatro estados, incluindo a Califórnia

Embora a vitória de Harris esteja praticamente garantida em seu estado natal, a Califórnia, as eleições estaduais para a Câmara trazem implicações importantes para o controle do Congresso. Cinco republicanos da Câmara enfrentam disputas acirradas na Califórnia, de acordo com o Cook Relatório Políticoportanto o estado representa a maior oportunidade para os democratas recuperarem a maioria na Câmara.

12h ET (21h PT, 5h GMT, 16h AEDT): as urnas fecham no Havaí e na maior parte do Alasca

Quando as eleições terminarem no Havai e na maior parte do Alasca, os americanos deverão ter uma noção muito melhor de quem se mudará para a Casa Branca em Janeiro. Mas se 2020 servir de indicação, a nação poderá ter de esperar um pouco mais para ouvir a decisão final sobre quem ganhou a corrida presidencial.

Em 2020, a AP não declarou Biden como vencedor das eleições presidenciais até 7 de novembro, às 11h26 ET – quatro dias após o encerramento das primeiras urnas. E em 2016, demorou até às 2h29 ET da manhã seguinte ao dia da eleição para declarar Trump como o vencedor.

Dado o quão acirrada se espera que seja a corrida pela Casa Branca, os americanos poderão ter de se preparar para uma longa noite – ou mesmo uma semana – para saber quem será o seu próximo presidente.

