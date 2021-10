Pista de aeródromo de Porto Walter é liberada para voos pela Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou nessa terça-feira,5, o uso da pista do aeródromo do município de Porto Walter para voos. O local estava fechado desde 2019, após ser identificado que oferecia insegurança a passageiros e aeronaves. Agora, a pista deverá ser inaugurada no próximo dia 8 de novembro.

A gestão do aeródromo é do governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que fez obra de manutenção estruturante realizando as correções necessárias para a volta das atividades de pousos e decolagens durante o dia.

O presidente do Deracre, Petrônio Antunes, diz que o governo também busca a liberação de voos noturnos. “Garantimos a revitalização e agora os munícipes vão poder se deslocar via aérea para outros lugares. É um desejo do governador que o aeródromo realize voos noturnos e nós vamos buscar meios para que isso aconteça”, relatou.

O aeródromo de Marechal Thaumaturgo está em processo de finalização para posterior solicitação do registro da Anac.

Aleac comemora liberação da pista

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior, comemorou a liberação de uso da pista destacando todo o esforço do governo do Estado, que investiu mais de R$ 4,8 milhões na revitalização do espaço.

“Essa autorização da ANAC é o reconhecimento ao excelente trabalho que o governo realizou em Porto Valter para dotar a cidade de uma pista moderna e segura que vai oferecer condições para pousos e decolagens de inverno a verão”, disse Nicolau.

O deputado ainda lembrou que mesmo durante os meses em que a pista esteve interditada, o governo do Acre não deixou a população desassistida. Durante todo esse tempo foi disponibilizado um helicóptero para atuar na remoção de pacientes e outras necessidades. O presidente destacou também o esforço e empenho do Deracre, que concluiu o desafio de modernizar as pistas das cidades do Alto Juruá.

Com informações de Ac24horas