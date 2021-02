PM barra entrada de comerciantes no Shopping Aquiri e gera princípio de tumulto

Policiais militares tiveram que intervir na tentativa de comerciantes entrarem nas dependências do Shopping Aquiri, região central de Rio Branco, nesta terça-feira, 2, dia em que o Acre volta a operar na Bandeira Vermelha da pandemia do novo coronavírus. A mudança de faixa faz com que somente estabelecimentos considerados essenciais neste momento permaneçam abertos.

Num vídeo compartilhado nas redes sociais aparece um comerciante que tenta acessar o estabelecimento, mas acaba impedido por militares. A situação gerou um princípio de tumulto na entrada do shopping popular da capital acreana.

A proibição da PM é em obediência ao decreto governamental publicado nessa segunda-feira, 1, em que todo o Acre regride para a fase de emergência da pandemia, fazendo com que estabelecimentos como lojas de roupas não fiquem abertos para evitar circulação de pessoas e aglomerações.