Polícia argentina invade hotel onde o cantor Liam Payne morreu | Liam Payne

Associated Press in Buenos Aires



A polícia argentina fez uma batida o hotel Buenos Aires onde o ex-vocalista do One Direction Liam Payne ficou antes de morrer na semana passada, após cair de uma varanda do terceiro andar.

Uma unidade de investigação especial da polícia foi ao hotel Casa Sur na noite de quarta-feira por ordem do Ministério Público. Os policiais apreenderam itens, incluindo discos rígidos de computadores e imagens de câmeras de hotéis, disse um funcionário do governo, falando sob condição de anonimato.

A cantora morreu em 16 de outubro depois de cair da varanda do terceiro andar no sofisticado e turístico bairro de Palermo. De acordo com a autópsia, Payne morreu devido a ferimentos múltiplos e também a hemorragias internas e externas causadas pela queda. Seu corpo foi encontrado no pátio interno do hotel.

As investigações iniciais sugerem que o músico estava sozinho e passando por um “colapso” devido ao consumo de substâncias ainda não totalmente apuradas. Após a morte de Payne, a polícia encontrou substâncias em seu quarto de hotel, bem como vários objetos e móveis destruídos, segundo o Ministério Público.

O ex-astro pop tinha cocaína em seu organismo, de acordo com um relatório toxicológico preliminar publicado pela imprensa local na segunda-feira e confirmado à AP por uma fonte familiarizada com a situação. Os resultados definitivos não deverão ser divulgados antes de várias semanas.

O hotel Casa Sur se tornou um local para os fãs de Payne prestarem suas homenagens. Eles deixaram flores, velas e fotos da cantora em um santuário improvisado ao redor de uma árvore na entrada do hotel.

O pai do cantor, Geoff Payne, está em Buenos Aires tratando da repatriação do corpo do filho, que deverá ser liberado por volta do dia 28 de outubro.

A família de Payne – que inclui sua mãe Karen Payne e suas duas irmãs Ruth e Nicola – expressaram sua devastação pela perda, assim como seus ex-companheiros de banda. Artistas e celebridades de vários países continuam a partilhar a sua dor.

One Direction estava entre as boy bands de maior sucesso dos últimos tempos. Anunciou um hiato indefinido em 2016 e Payne – assim como seus ex-companheiros de banda Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson – seguiu carreira solo.

O cantor postou em sua conta no Snapchat que viajou à Argentina para assistir ao show de Horan em Buenos Aires no dia 2 de outubro. Ele compartilhou vídeos dele dançando com sua namorada, a influenciadora americana Kate Cassidye cantando junto nas arquibancadas. Cassidy deixou a Argentina após o show, mas Payne ficou para trás.