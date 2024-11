Policial será julgado por violência, quatro anos após publicação do livro “Flic”, de Valentin Gendrot

Um policial cuja violência contra dois menores no 19º arrondissement de Paris foi denunciada pelo jornalista Valentin Gendrot em Flicum livro secreto, será em breve julgado pelo tribunal criminal, soube a Agence France-Presse (AFP) de uma fonte próxima ao caso, segunda-feira, 4 de novembro.

De acordo com esta informação também revelada por Mediapart, dois juízes de instrução ordenaram na quinta-feira o encaminhamento para julgamento de Marc F., 36 anos, por violência intencional cometida por titular de autoridade pública sem incapacidade total para o trabalho (ITT), crime punível com três anos de prisão.

Baseado em elementos do livro Flic (ed. Goutte d’Or, 2020), escrito por Valentin Gendrot, depois relatórios da sede da polícia, mas também da deputada Danièle Obono (La France insoumise), foi aberta uma primeira investigação, confiada aos juízes em maio de 2021.

O jornalista contou sua infiltração como assistente de segurança na delegacia do 19º arrondissement de Paris em 2019 e descreveu “espancamentos”insultos racistas e homofóbicos, mas também falta de recursos, suicídios e desconforto do pessoal.

PV “falso”

No despacho consultado pela AFP, os dois juízes explicam que “a investigação não permitiu corroborar especificamente a descrição da violência feita por Valentin Gendrot, nomeadamente pela falta de identificação das pessoas que poderão ter sido alvo dos maus-tratos denunciados”com exceção da violência contra dois irmãos em abril de 2019, que estará no centro do próximo julgamento.

O mais novo dos dois, que teria recebido “pequenos tapas”não respondeu aos investigadores. O grande lhe disse que havia recebido “uma batata” no rosto em um veículo da polícia, em seguida, um “tapa forte” na delegacia. Em gravação clandestina feita por Valentin Gendrot na época, Marc F. também falou de um “batatas”.

Mas imediatamente após a prisão, “Mano”, apelido deste pacificador, apresentou queixa por desacato e ameaças agravadas. O mais velho dos dois irmãos foi colocado sob custódia policial e também apresentou queixa por violência.

Valentin Gendrot contou no livro como uma reportagem (PV) “mentindo” foi então escrito para “acusar a criança e absolver” o policial. O jornalista também incriminará o adolescente durante uma investigação policial interna, defendendo isso à AFP em 2020 “uma decisão extremamente complicada” levado para poder “denunciar mil outros erros desse tipo”. Ele não comentou na segunda-feira sobre esse encaminhamento para julgamento.

“A Justiça, para proteger um policial, pode ir muito longe”

“A ordem legitima a seriedade do trabalho do senhor Gendrot, mas sua defesa lamenta” que esse PV “não estaremos sujeitos a processos por falsificação quando conhecemos as consequências associadas a este tipo de denúncia”comentou Mᵉ Romain Boulet, advogado do jornalista e da editora.

“A gravação sonora de uma falsificação pública, embora produzida por Valentin Gendrot, não foi suficiente para que os tribunais implicassem um policial. Podemos, portanto, dizer que a justiça, para proteger um policial, pode ir muito longe”comentou Geoffrey Le Guilcher, cofundador das edições Goutte d’Or.

O despacho de reenvio constata certamente que os espancamentos não são mencionados no relatório co-assinado pelos agentes da polícia que participaram na intervenção, mas afirma que a sua “a escrita coletiva, imprecisa e fragmentada não nos permite reter (do) encargos suficientes para a responsabilidade individual de cada signatário (…), mesmo que não se possa excluir que Marc F., por sua vez, tenha apresentado uma versão minimalista”.

Quanto à violência que será julgada em data ainda não definida, Marc F. defendeu-se de forma geral durante a investigação evocando a necessidade de controlar os envolvidos. Ele descreveu o livro de Valentin Gendrot como“dirigido e enganoso”. Questionado, seu advogado não respondeu à AFP.

Uma investigação administrativa resultou na suspensão suspensa de três dias para Marc F. e em repreensões para outros três agentes, em conexão com a elaboração do relatório contestado. Os funcionários desta delegacia foram alvo de outras acusações de violência.

