Por onde anda Whoopi Goldberg, estrela de Mudança de Hábito?

Whoopi Goldberg se tornou uma das maiores atrizes da indústria do cinema entre os anos 1980 e 1990. Depois do destaque em filmes como A Cor Púrpura (1985) e Ghost (1990), que lhe rendeu o Oscar, ela protagonizou Mudança de Hábito (1992), clássico da comédia que é o cartaz de hoje (2) da Sessão de Sábado, na Globo.

Em Mudança de Hábito, ela interpretou Deloris Van Cartier, uma cantora que precisa se esconder em um convento após testemunhar um assassinato. O êxito de bilheteria fez o filme ganhar uma sequência em 1993, novamente com a atriz no papel principal.

+ Quais atores de Chaves e Chapolin estão vivos em 2024? Veja a lista

continua depois da publicidade

Com o sucesso nas telonas, Whoopi Goldberg virou uma das personalidades mais famosas dos Estados Unidos. Sua carreira também se estende ao teatro, especialmente com musicais, e também à TV, com vários trabalhos como atriz e apresentadora.

Desde 2007, Whoopi é co-apresentadora do famoso talk show americano The View. Ela também é notada pelo ativismo pelos direitos humanos. Entre as bandeiras da artista, estão a luta contra o racismo, a defesa da comunidade LGBTQIAPN+ e a legalização do aborto e da maconha.

Entre os trabalhos mais recentes como atriz, está o clássico espetáculo musical Anne, em cartaz atualmente em Nova York. Neste ano, ela também lançou sua autobiografia, intitulada Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me.

continua depois da publicidade

Bate-boca com Donald Trump

Atualmente, Whoopi Goldberg desponta como um dos principais desafetos de Donald Trump na mídia. Em outubro, os dois trocaram ofensas. Em comício, o ex-presidente, candidato à eleição, afirmou que a comediante é “boca suja”, “imunda” e “perdedora”.

Na ocasião, a atriz, que apoia Kamala Harris, rebateu: “Sempre fui imunda, e você sabia disso quando me contratou. Eu fui a atração principal, querido, no seu cassino, e poderia continuar a ser se você não o tivesse destruído. Quão burro você é? Você me contratou quatro vezes”.

Herança de 60 milhões de dólares

A fortuna de Whoopi Goldberg é avaliada em aproximadamente 60 milhões de dólares, de acordo com a imprensa norte-americana. Recentemente, ela anunciou em edição do The View que deixará tudo para a única filha, a atriz e produtora Alexandrea Martin.

continua depois da publicidade

A herdeira é fruto do casamento com Alvin Martin, que durou de 1973 e 1979. Ela também foi casada com o cineasta David Claessen, de 1986 a 1988, e com Lyle Trachtenberg, entre 1994 e 1995. Desde então teve namorados, como os atores Ted Danson e Timothy Dalton.

Encontro com o Papa e convite inusitado

Em junho, Whoopi Goldberg participou de um encontro de comediantes com o Papa Francisco. Foi a segunda vez que esteve com o líder da Igreja Católica. Ela contou que o religioso é “um pouco fã” de Mudança de Hábito, o que fez a atriz convidá-lo para a sequência do filme.

A revelação veio em entrevista a Jimmy Fallon, no Tonight Show. Goldberg contou sobre a conversa descontraída que teve com o argentino: “Não, mas eu perguntei a ele. Eu lhe ofereci para fazer isso e ele disse que tudo depende de qual é sua agenda no momento”.

continua depois da publicidade

Segundo ela, Francisco elogiou seu trabalho. “Eu classifiquei o projeto como algo bobo, mas ele me impediu”, contou ela. O Papa disse, segundo a comediante: “Uma das melhores coisas que você pode fazer pelas pessoas é ajudá-las, animá-las e fazê-las rir”.

Mudança de Hábito 3 vem aí

O terceiro filme da franquia Mudança de Hábito deve ser lançado em breve. “Ainda está a caminho! Está se desenhando. Eles não disseram: ‘Superamos você e este filme’. Ainda estamos no processo de escrever o roteiro”, explicou a atriz em entrevista recente à revista People.

Goldberg cogitou assumir o roteiro, mas não seria capaz de conciliar com outros trabalhos. “É difícil fazer tudo. Eu gosto de pensar que consigo, mas passei a entender que não consigo fazer várias coisas simultaneamente como eu gostaria.”

continua depois da publicidade

O projeto não tem data de estreia definida, mas deve ser lançado pelo serviço de streaming Disney+. O trabalho marcará a volta da atriz aos filmes como protagonista. Nos últimos anos, suas aparições no cinema têm sido em participações especiais.