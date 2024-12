Por que o canto dos pássaros é mais importante do que você pensa | Natalia Zielonka e Simon Butler

Natalia Zielonka and Simon Butler



Imagine que você está caminhando por colinas que se estendem por quilômetros, sob o sol quente e o chilrear dos pássaros ao redor.

Esta cena pacífica e serena é cada vez mais rara no mundo moderno.

Nosso paisagens sonoras naturais estão ficando em silêncio à medida que as populações de aves diminuem. Os humanos estão interagindo menos com a natureza, no que às vezes é chamado de “extinção da experiência”. Isto tem sido associado à deterioração da saúde pública e do bem-estar.

Os pássaros costumam ser coloridos e seu canto é a trilha sonora de nossas atividades ao ar livre. Ouvir um refrão da madrugada deve ser como ouvir uma orquestra completa, com cordas, sopros, metais e percussão impressionando pelo volume e complexidade. Mas se os únicos que aparecessem fossem o bumbo e um trompetista, a música seria desanimadora, se não chata.

Nosso estudo explora a ligação entre o canto dos pássaros e as pessoas, especificamente nos vinhedos ingleses, já que a viticultura é a principal atividade do Reino Unido indústria agrícola que mais cresce. Também está fortemente inserido no turismo através de passeios pelas vinhas e eventos de degustação de vinhos.

Pesquisamos comunidades de aves em 21 vinhedos e medimos as características de suas paisagens sonoras usando índices acústicos, que são métricas que capturam a complexidade e o volume do som. Os nossos resultados mostraram que as vinhas com mais espécies de aves tinham paisagens sonoras mais altas e complexas.

Isto não é surpreendente: espera-se que uma vinha com tordos, melros, andorinhões, tentilhões e chapins soe mais diversa e sonora acusticamente do que uma vinha com apenas alguns pombos, corvos e faisões.

Sons gravados em um vinhedo inglês

Mas será que o silenciamento das nossas paisagens sonoras é importante para nós? A resposta curta é sim. Há evidências crescentes sobre o benefícios para a saúde de passar tempo na natureza, incluindo a redução dos riscos de doenças cardíacas, diabetes e ansiedade. No entanto, embora os benefícios gerais de estar ao ar livre na natureza possam parecer intuitivos, as contribuições dos sons naturais para isso são menos compreendidas.

Então, como parte nossa pesquisaexploramos a experiência de 186 participantes de um tour de vinhos em três vinhedos com paisagens sonoras variadas. Também aprimoramos algumas paisagens sonoras de vinhedos com alto-falantes ocultos, que tocavam o canto de cinco espécies adicionais de pássaros. Isto foi concebido para ver como o envolvimento dos participantes com a natureza seria afetado pelo aumento da diversidade de pássaros e cantos, bem como do volume geral.

Paisagens sonoras surpreendentes

Os resultados foram fascinantes. Paul Harrison, gerente da Saffron Grange, um vinhedo em Essex, resumiu: “O que foi surpreendente foi o impacto significativo que o canto dos pássaros tem nas pessoas”.

Os visitantes que experimentaram sons mais altos e complexos – seja em vinhas com paisagens sonoras naturalmente mais ricas ou naquelas que melhorámos – relataram que gostaram mais dos sons. Eles também se sentiram mais conectados com a natureza e mais satisfeitos com o passeio. Com paisagens sonoras mais ricas, eles se sentiram mais atentos e positivos durante os passeios, relatando que se sentiram mais livres do trabalho, da rotina e da responsabilidade. Eles disseram que se sentiram “absorvidos pelos sons” e os acharam “atraentes”.

Aproveitamos os benefícios da natureza inconscientemente, o que significa, como salientou Harrison, que é fácil considerá-los garantidos: “Todos beneficiamos diariamente da paisagem sonora da vinha e talvez quando é tão frequente não percebemos totalmente como isso é positivo. afeta o bem-estar em comparação com outros ambientes de trabalho.”

Nosso estudo é uma demonstração clara do efeito direto que o canto dos pássaros tem no nosso bem-estar. Mostra que a conservação das aves pode simultaneamente melhorar a nossa experiência de passar tempo na natureza e suscitar emoções positivas.

O mundo que vivemos hoje é diferente daquele que nossos avós viveram. Estamos cada vez mais desligados da natureza e, como resultado, os benefícios da natureza para o nosso bem-estar estão a diminuir. O mais preocupante é que essas mudanças sejam aceitas como a nova norma, um conceito denominado “síndrome de mudança de linha de base”.

Esperamos que nossas descobertas levem mais pessoas a pensar como Harrison, que concluiu:

Isto mostra o quão importante a natureza é para a humanidade em tantos níveis e esperamos que um estudo como este apoie mais investimentos e ajude a manter e melhorar as nossas paisagens sonoras naturais.

Nosso estudo apresenta um argumento forte, embora egoísta, para proteger as paisagens sonoras naturais. Mostramos que mesmo uma hora de exposição ao canto dos pássaros, diversificado e alto, pode levar a sentimentos de otimismo e relaxamento. Assim, esperamos que as empresas e as pessoas sejam inspiradas a investir na conservação e a promover o envolvimento com a natureza em ambientes criativos, como pátios de locais de trabalho ou restaurantes com mesas ao ar livre.

Natalia Zielonka é pesquisadora de pós-doutorado em ciências biológicas na Universidade da Ânglia Oriental e Simon Butler é professor de ecologia aplicada na Universidade de East Anglia.

Este artigo foi republicado de A conversa sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.