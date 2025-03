Por que um ex-líder do governo Bolsonaro foi prest...

Ricardo Barros é daqueles políticos brasileiros que costuma estar próximo do poder, independente do governo. Filiado ao PP, está licenciado do sétimo mandato como deputado federal desde fevereiro de 2023, quando assumiu o comando da Secretária da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, na gestão de Ratinho Junior (PSD). Mas aguarda apenas uma assinatura do governador para deixar o cargo e retornar à Câmara.

Antes, foi líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara e ministro da Saúde de Michel Temer. Na gestão de Dilma Rousseff, um ponto fora da curva na sua trajetória política, votou pelo impeachment da presidente e contra a admissibilidade do processo que pedia a cassação do mandato do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética da Casa. Também como deputado, foi vice-líder nos governos Lula e FHC — do qual chegou a ser líder no Congresso.

Prestes a voltar a bater ponto em Brasília, o paranaense (que foi prefeito de Maringá de 1989 a 1993 pelo PFL) fez questão de comparecer, nesta segunda-feira, à cerimônia de posse da conterrânea Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência e de Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, no Palácio do Planalto.

Ao fim do evento, Barros disse ao Radar que já pediu uma agenda com a nova articuladora política do governo Lula, por meio da bancada do Paraná na Câmara, e exaltou a escolha da ex-presidente nacional do PT para o cargo.

“É sempre bom ter alguém do estado no Planalto”, comentou.

O ex-líder do governo Bolsonaro circulou sorridente pelo Salão Nobre do palácio por um bom tempo depois do encerramento da cerimônia, conversando com outros convidados e jornalistas. E registrou a presença em suas redes sociais.

“Agradeço a citação como ex-ministro da Saúde feitas pela ex ministra Nisia Trindade e pelo ministro Alexandre Padilha. Estivemos em vários ex ministros na posse pois a saúde é bandeira de todos”, escreveu Barros, que publicou algumas fotos do evento.