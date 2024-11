Pós-eleição no RJ antecipa embate entre Paes e Bacellar – 07/11/2024 – Poder

As previsões pré-eleitorais eram claras: a disputa entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris seria decidida pela mais ínfima margem.

Mas o resultado final das eleições presidenciais dos EUA aparentemente desafiou essas previsões, com o antigo Presidente Donald Trump a vencer confortavelmente tanto o voto popular como o Colégio Eleitoral.

Então, até que ponto Harris se saiu mal e onde é que a sua campanha correu mal – tão errada que Trump poderia acabar com a maior margem de vitória de voto popular para qualquer candidato republicano em 36 anos?

Qual foi o resultado das eleições nos EUA?

Trump já obteve 295 votos no Colégio Eleitoral, enquanto Harris está com 226. A marca da maioria é de 270.

Embora as cédulas para locais de votação em muitos estados indecisos não tenham sido convocadas, incluindo Michigan, Wisconsin, Filadélfia, Geórgia, Nevada e Arizona, Trump já foi declarado vencedor em cinco deles, porque a vantagem de que desfruta lá excede os votos ainda a serem conquistados. contado.

Nevada e Arizona são os únicos dois estados que ainda não foram convocados, mas as pesquisas agora preveem que Trump deveria vencer ambos – o que colocaria a contagem final do Colégio Eleitoral de Trump em 312 votos.

Trump também já obteve quase 73 milhões de votos, em comparação com 68 milhões de votos para Harris.

Antes desta eleição, George W Bush foi o último republicano a ganhar o voto popular há 20 anos. Bush obteve 62.040.610 votos e 286 votos eleitorais em comparação com o candidato democrata John Kerry, que obteve 59.028.444 votos e 251 votos eleitorais.

A última vez que um republicano obteve o voto popular por uma margem maior do que a que Trump desfruta atualmente foi o pai de Bush, George HW Bush, em 1988.

Harris parece prestes a perder todos os sete estados decisivos. E a margem da sua vitória em estados decididamente “azuis” ou de tendência democrata também diminuiu. Nas eleições de 2020 nos EUA, Biden subiu 16 pontos contra Trump em Nova Jersey, por exemplo, enquanto Harris venceu no estado por apenas 5 pontos desta vez – o que está quase dentro da margem de erro para muitos investigadores.

Ela também teve um desempenho inferior no estado vizinho de Nova York, outro reduto azul profundo. Com 97% dos votos contados, Harris venceu por 11 pontos percentuais. Em 2020, Biden venceu Trump em Nova Iorque por 23 pontos percentuais.

Então, como a campanha de Harris fracassou?

Começou tarde?

Há mais de dois anos, em 2022, uma pesquisa do New York Times descobriu que apenas 26 por cento dos democratas queriam que seu presidente, Joe Biden, representasse o partido novamente na corrida de 2024. Por outras palavras, três em cada quatro democratas apelavam a um novo líder.

No entanto, após o sucesso do partido nas eleições intercalares daquele ano, os democratas decidiram apoiar Biden como candidato para 2024.

Foi só depois de um desempenho desastroso no debate contra Trump em junho de 2024 que Biden desistiu da disputa no mês seguinte. Harris teve apenas quatro meses para preparar e conduzir sua campanha. Apesar de alguns apelos a um processo primário para eleger a nova face do partido, a maioria das figuras de peso do Partido Democrata – incluindo o ex-presidente Barack Obama e a sua esposa Michelle – rapidamente apoiaram Harris.

Ela acabou sendo indicada sem primárias. Isso significa que Harris nunca foi testada este ano numa disputa contra outros candidatos presidenciais do seu próprio partido – que teve um facto consumado imposto a ela.

Mensagens confusas: diferente de Biden – ou não?

Harris teve que pegar o bastão da campanha em julho de um presidente profundamente impopular, cuja audiência oscilava na casa dos 40. Após o debate Trump-Biden que levou o Partido Democrata a mudar o seu candidato, Trump liderou Biden com 49% a 43% nos índices de aprovação, de acordo com uma pesquisa do New York Times/Siena College.

A vice-presidente tentou distinguir a sua campanha da de Biden, prometendo que estava a “virar a página” e que “não vamos voltar atrás”. No entanto, quando pressionada em entrevistas ou em programas de televisão sobre a Bidenómica – as políticas económicas de Biden – em particular, ela teve dificuldade em diferenciar-se do presidente.

Quando questionada se há algo que ela teria feito diferente de Biden nos últimos quatro anos em uma entrevista no The View em outubro, Harris respondeu: “Não há nada que venha à mente em termos de – e tenho sido uma parte da maioria das decisões que tiveram impacto.”

Isto, numa altura em que a aprovação da economia está baixa e a inflação ainda não desceu aos níveis anteriores à COVID-19.

“Não há nada que venha à mente” tornou-se uma frase que a campanha de Trump usaria em anúncios para retratar Harris como uma extensão do legado de Biden, acompanhada de slogans como “os preços continuam a subir” e “aumento das travessias ilegais”.

Mas Harris também perdeu eleitores entre alguns círculos eleitorais importantes que há muito apoiavam o Partido Democrata, mesmo em comparação com Biden. E a capacidade de Trump de afastar os eleitores de Harris e, ao mesmo tempo, trazê-los para a sua coligação Make America Great Again (MAGA), provou ser uma estratégia vencedora.

Eleitores perdidos: árabes e muçulmanos americanos

Harris perdeu terreno com os eleitores árabes-americanos e muçulmanos devido ao apoio total da administração Biden à guerra brutal de Israel em Gaza e no Líbano. Isso culminou no surgimento da campanha Abandon Harris, endossada pela candidata do Partido Verde, Jill Stein.

De acordo com o Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR), o maior grupo de defesa muçulmana nos EUA, na época da eleição, Stein liderava com 42% dos votos muçulmanos nos EUA, com Harris com 41% e Trump com 10%. por cento.

No dia das eleições, esta tendência daria frutos para Trump. Dearborn, Michigan, que tem uma das maiores concentrações de árabes-americanos nos EUA, votou 47% em Trump, 28% em Harris e 22% em Jill Stein, de acordo com números relatados pelo secretário municipal daquele distrito.

Eleitores negros se afastando

Os eleitores negros têm sido o bloco eleitoral mais dedicado ao Partido Democrata desde a eleição de Franklin D Roosevelt em 1932.

As expectativas de apoio negro eram altas para Harris, sendo o primeiro candidato mestiço de herança africana e indiana nas eleições. Ela também estava concorrendo para se tornar a segunda afro-americana a chegar à Casa Branca.

Mas ela enfrentou ventos contrários.

Uma sondagem Gallup do ano passado mostrou que a proporção de adultos negros nos EUA que se consideram democratas diminuiu de 77 por cento em 2020 para 66 por cento.

Nas eleições atuais, os eleitores negros apoiaram Trump em níveis nunca vistos desde a eleição de George W Bush em 2000.

De acordo com pesquisas de boca de urna da Associated Press, Trump obteve 20% dos votos negros desta vez. Ele obteve 13% dos votos da comunidade em 2020 e 8% em 2016.

Na Pensilvânia, um estado decisivo crucial nas eleições de 2024, Harris perdeu 3 pontos percentuais no apoio dos negros em comparação com 2020, com 89 por cento contra 92 por cento de Biden. Trump ganharia 3 pontos, passando de 7% em 2020 para 10% desta vez.

Em Wisconsin, os números eram ainda mais nítidos. O apoio de Harris entre os eleitores negros caiu 15 pontos percentuais – 77% contra 92% de Biden. A parcela de eleitores de Trump disparou de 8% em 2020 para 21% em 2024.

“As frustrações estão ficando claras nesta porcentagem crescente de eleitores negros (que estão) olhando de forma diferente para o Partido Republicano em geral e explorando algumas curiosidades com Trump, apesar de sua bagagem racial”, disse Adolphus Belk, professor de ciências políticas. na Universidade Winthrop, na Carolina do Sul, referindo-se a uma série de comentários e ações de Trump que foram criticados como racistas ao longo dos anos.

O que aconteceu com o voto latino?

Harris também perdeu apoio entre os eleitores latinos. As pesquisas de saída revelaram um aumento substancial de 14 pontos percentuais no apoio a Trump entre este grupo demográfico em comparação com as eleições presidenciais anteriores em 2020.

A economia foi a preocupação número um entre os eleitores latinos. Justapondo estas preocupações com o facto de muitos verem a economia atrasada sob Biden-Harris, o vice-presidente enfrentava sempre uma batalha difícil.

Os eleitores latinos, especialmente os dos grupos etários mais velhos, estavam predominantemente preocupados com o aumento das taxas de inflação, o aumento das despesas com cuidados de saúde e o aumento do custo da habitação, que teve precedência sobre questões mais amplas, de acordo com um inquérito recente da AP.

Entretanto, a campanha democrata enfatizou temas como valores democráticos, direitos reprodutivos e política de imigração.

E as eleitoras?

Previa-se que as eleitoras, uma parte fundamental da coalizão de campanha de Harris, mostrassem forte apoio a Harris nas urnas no dia da eleição. Uma campanha publicitária direcionada instou as mulheres conservadoras a votarem em Harris. Além disso, as sondagens indicavam que Harris mantinha uma vantagem substancial de 20 pontos sobre Trump na questão do direito ao aborto.

Trump tem consistentemente assumido o crédito pelo veredicto do Supremo Tribunal de Junho de 2022 que anulou Roe v Wade, o acórdão de 1973 que tornou o aborto um direito nacional. Três nomeações conservadoras para o tribunal por parte de Trump permitiram a decisão de 2022.

No entanto, as primeiras sondagens nacionais revelaram que Harris garantiu o apoio de 54 por cento das eleitoras, ficando aquém do desempenho de Biden em 2020, quando obteve 57 por cento dos votos femininos.

Mas as sondagens antes das eleições e as sondagens à boca das urnas depois da votação mostraram que as mulheres nos EUA classificavam a inflação e outras preocupações sobre a economia como a questão mais importante que tinham diante de si – muito mais do que o direito ao aborto.

Harris perdeu a parede azul

O tradicionalmente democrático “parede azul”Os estados de Michigan, Pensilvânia e Wisconsin mudaram inesperadamente para o controle republicano nas eleições presidenciais dos EUA de 2024, abrindo caminho para o triunfo de Donald Trump sobre a vice-presidente Kamala Harris.

Isto reflectiu a estratégia de campanha de Trump em 2016, quando ele penetrou na parede azul, em vez das eleições de 2020, nas quais Joe Biden recapturou com sucesso estes estados decisivos cruciais para o Partido Democrata.

Em Michigan, Trump obteve uma vitória com uma margem mínima de 1,4 pontos percentuais. A Pensilvânia revelou-se ligeiramente mais decisiva, com Trump a vencer por três pontos percentuais. Wisconsin apresentou a disputa mais acirrada, onde Trump venceu por pouco mais de um ponto percentual.

Estes não são os únicos estados decisivos que Trump venceu. Trump parece pronto para vencer todos os estados indecisos, totalizando 93 votos eleitorais.

Pensilvânia: 19 votos eleitorais

Carolina do Norte: 16 votos eleitorais

Geórgia: 16 votos eleitorais

Michigan: 15 votos eleitorais

Arizona: 11 votos eleitorais

Wisconsin: 10 votos eleitorais

Nevada: 6 votos eleitorais

O colapso da parede azul tornou impossível para Harris o caminho para a vitória. Com isso, o jogo acabou.