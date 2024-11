Preconceito da mídia, imprecisão e violência em Amsterdã | Programas de TV

O Filipinas está mais uma vez se preparando para um grande tempestade à medida que o Super Tufão Man-yi começa a cruzar o arquipélago, com velocidades máximas de vento sustentadas de cerca de 195 quilômetros (121 milhas) por hora e rajadas de vento ainda mais rápidas.

A agência meteorológica do país, PAGASA, disse no sábado que atingiu Panganiban, na província insular oriental de Catanduanes, por volta das 21h40, horário local (13h40 GMT/UTC).

Foi programado que se deslocasse para oeste através de algumas das áreas mais populosas do país durante as próximas 24 horas, com o seu centro definido para passar ao norte da capital Manila.

As instalações locais estavam sendo convertidas em abrigos temporários para os deslocados Imagem: Zalrian Sayat/AP/imagem aliança

Man-yi, ou Pepito como é conhecido localmente, é o sexta grande tempestade a atingir as Filipinas no mês passado.

Quatro tempestades surgiram no oeste do oceano Pacífico simultaneamente neste mês. Esta foi a primeira vez que isto aconteceu em Novembro – fora do pico da temporada de ciclones, entre Julho e Outubro – desde que os registos começaram em 1951, disse a Agência Meteorológica do Japão.

Ocorrência climática rara

Mais de meio milhão de pessoas deixaram suas casas antes da chegada de Man-yi, disse uma autoridade responsável pelo desastre em uma entrevista de rádio no sábado, enquanto o meteorologista estadual alertava sobre “impactos significativos a graves” dos ventos e “risco de vida”. tempestades.

A agência de vulcanologia do país também alertou que chuvas fortes poderiam desencadear fluxos de sedimentos vulcânicos, ou lahars, de três vulcões, incluindo Taal, ao sul da capital, Manila.

Moradores tomaram medidas para tentar proteger seus barcos de pesca conforme a tempestade se aproximava Imagem: Zalrian Sayat/AP/imagem aliança

Filipinas Presidente Fernando Marcos Jr. disse às autoridades na sexta-feira para estocarem alimentos e outros suprimentos com antecedência e instou os residentes a buscarem refúgio, já que fortes chuvas estavam previstas nas províncias do leste e na região metropolitana de Manila no fim de semana.

“Temos que fazer um pouco mais aqui. Já estamos em má situação por causa da saturação, dos danos causados ​​às infra-estruturas, às casas e outras infra-estruturas”, disse Marcos num briefing de situação.

As cinco tempestades que atingiram as Filipinas nas últimas semanas já mataram pelo menos 163 pessoas e deixaram milhares de desabrigados, ao mesmo tempo que destruíram colheitas e gado.

Este conjunto de tempestades é uma ocorrência rara, mesmo numa região que normalmente regista cerca de 20 tufões por ano, e os cientistas dizem que é uma consequência provável de fenómenos induzidos pelo homem. mudanças climáticasque está aquecendo as águas oceânicas a níveis perigosos.

