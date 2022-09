Prefeita Néia nomeia novas servidoras com salário de R$2,3 mil cada

A prefeita do município de Tarauacá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), nomeou nesta sexta-feira, 09, duas mulheres.

As novas comissionadas são: NILDA DAS CHAGAS SOUZA e CATIANE SILVA GOMES.

A primeira nomeação foi para o cargo em Comissão de Gerente de Atendimento Social, vinculado a Secretaria Municipal de Promoção Social, referência CEC-03. A nova servidora receberá o salário de R$2.3 mil mensal.

A segunda agraciada com cargo é CATIANE SILVA GOMES, nomeada para o cargo em Comissão de Assessor Especial I, vinculado ao seu gabinete, referência CEC-03, salário também de R$2.3 mil mensal.

As nomeações seguem a nova estrutura organizacional criada pela Lei Municipal nº 1.004, de 27/12/2021, que “Dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Tarauacá e dá outras providências”, nos artigos 34 e 35.

Os decretos de nomeação não informam a qualificação profissional das nomeadas. A publicação com as nomeações constam no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, edição nº. 13.366, fls. 173.