Prefeito Bocalom “convida” amigos para reunião com possível “lista de presença”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), publicou na manhã desta sexta-feira, 09, no seu perfil pessoal no Facebook, um curioso “convite” endereçado aos “Amigos do Bocalom”.

No perfil, onde o prefeito possui 14 mil seguidores (https://www.facebook.com/bocalomoficial), Bocalom “convida amigos” para uma reunião no sábado, às 08hs da manhã, no buffet Parque das Acácias.

O “convite” também foi publicado na conta pessoal do gestor no Instagram, onde possui 22 mil seguidores (veja aqui).

Acontece, entretanto, que segundo alguns servidores comissionados da prefeitura de Rio Branco, os chefes imediatos estariam avisando os servidores subordinados de que haverá lista de presença no local e que o comparecimento dos comissionados seria de “lei”.

Estima-se que, a intenção do prefeito, segundo uma fonte, é lotar o espaço do buffet com 5 mil “amigos” para demonstrar força e apoio político ao candidato Sérgio Petecão (PSD) e Márcia Bittar (PL), candidatos ao governo do Estado e Senado Federal, respectivamente.