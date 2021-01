Prefeito Mazinho Serafim vai à Rio Branco receber as primeiras doses da vacina contra a covid-19

Na tarde desta Segunda-Feira (18) o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) esteve presente no Aeroporto Internacional de Rio Branco, para receber as doses da vacina contra a covid-19, enviadas pelo governo federal ao estado. Além disso, estava marcada também uma cerimônia de entrega simbólica aos municípios, mas foi cancelada devido à forte chuva que atingiu a capital Rio Branco no dia de hoje. Por conta do mal tempo, o vôo do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que trazia a vacina, teve um atraso, e está previsto para chegar ao Estado logo mais à meia noite.

Acompanhado da Deputada Estadual Meire Serafim (MDB) e da Secretária Municipal de Saúde Nildete Lira,* Serafim declarou que já está montada toda a logística para iniciar a vacinação dos profissionais de Saúde do Município, *assim que as primeiras doses chegarem em território senamadureirense, o que deve ocorrer nesta terça (19)

De acordo com o planejamento, o início da imunização no Vale do Iaco está previsto para ocorrer já nesta quarta-feira (20). O prefeito ressaltou ainda que o município seguirá a orientação do Ministério da Saúde (MS) em começar a vacinação pelos profissionais de Saúde, que estão na linha de frente na luta contra o vírus.