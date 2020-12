Prefeitura de Cruzeiro do Sul cancela queima de fogos do réveillon

A prefeitura de Cruzeiro do Sul cancelou a queima de fogos que havia preparado para o réveillon no Morro da Glória. O objetivo é evitar aglomeração de pessoas.

A secretaria Municipal de Cultura vai fechar o ano com uma live de artistas contemplados com recursos da Lei Aldir Blanc, que destinou cerca de R$ 600 mil , beneficiando 150 projetos em Cruzeiro do Sul.

As festas particulares de réveillon, que estavam programadas, também foram canceladas.