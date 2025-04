Presidente da bancada da bala fala sobre PEC da Se...

Após anunciar greve de fome, o deputado federal Glauber Braga (PSOL) dormiu a última noite no chão do plenário de comissão da Câmara. O parlamentar protesta contra o processo de cassação que enfrenta no Conselho de Ética por suposta quebra de decoro. Na manhã desta quinta-feira, 10, ele divulgou que estava há mais de 30 horas sem comer, só a base de líquidos. “Estou no mesmo plenário que votou a minha cassação no dia de ontem. Essa tática radical é fruto de uma decisão política: não serei derrotado por Arthur Lira e pelo orçamento secreto”, disparou ele, com um aviso. “Vou às últimas consequências”.

Glauber Braga foi acusado pelo partido Novo de ter expulsado da Câmara, em abril de 2024, com empurrões e chutes, um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). Ontem, sob protestos de aliados de Glauber, o Conselho de Ética recomendou ao plenário da Casa a cassação do seu mandato, por 13 votos a 5. A votação aconteceu depois de seis horas do início da sessão.

Os apoiadores do deputado alegaram que houve uma “manobra” para que a sessão fosse estendida ao limite. O deputado promete levar a greve de fome até o fim do processo.