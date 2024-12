Presidente da Coreia do Sul supostamente desafia intimação em inquérito sobre lei marcial | Coréia do Sul

Sam Jones and agencies



O presidente conservador da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, teria falhado em obedecer a uma intimação dos promotores que o investigavam sob acusações que incluíam insurreição, enquanto ele enfrentava impeachment após declarar a lei marcial.

Yoon, que recebeu uma intimação na quarta-feira solicitando que ele comparecesse para interrogatório às 10h, horário local, no domingo, não compareceu, segundo a agência de notícias Yonhap. Yoon e outros altos funcionários estão sendo investigados por possíveis acusações de insurreição, abuso de autoridade e obstrução de pessoas no exercício de seus direitos.

Yonhap disse que os promotores – que também buscam mandados de prisão para altos funcionários militares, incluindo o chefe do comando de guerra especial do exército e o chefe do comando de defesa da capital – planejam agora emitir outra intimação para o presidente.

O alegado não comparecimento do presidente ocorreu um dia depois de parlamentares sul-coreanos terem votado pelo seu impeachment devido à tentativa frustrada de declarar a lei marcial há quase duas semanas, que mergulhou o país em alguns dos sua pior turbulência política em décadas.

Num discurso televisivo de emergência à nação, no fim da noite, no dia 3 de Dezembro, Yoon anunciou que estava a impor a lei marcial, acusando a oposição de paralisar o governo com “actividades anti-estatais”.

Mas o imposição da lei marcial – a primeira do género em mais de quatro décadas – durou apenas seis horas, e centenas de soldados e agentes policiais enviados por Yoon à Assembleia Nacional retiraram-se depois de o decreto do presidente ter sido anulado. Nenhuma grande violência ocorreu.

Os poderes de Yoon foram suspensos até que o tribunal constitucional decida se o destituirá do cargo ou o reintegrará. Se Yoon for destituído, uma eleição nacional para escolher seu sucessor deverá ser realizada dentro de 60 dias.

O tribunal se reunirá para começar a considerar o caso na segunda-feira e terá até 180 dias para emitir uma decisão. Mas os observadores dizem que uma decisão poderia ser tomada mais rapidamente. No caso de impeachments parlamentares de ex-presidentes, Roh Moo-hyun em 2004 e Park Geun-hye em 2016, o tribunal passou 63 dias e 91 dias, respetivamente, antes de determinar a reintegração de Roh e a destituição de Park.

O principal líder da oposição da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, ofereceu-se para trabalhar com o governo para aliviar o tumulto político, enquanto as autoridades procuram tranquilizar os aliados e os mercados após a votação do impeachment.

Lee, que lidera o Partido Democrata e liderou a ofensiva política contra o governo de Yoon, é visto como o favorito para substituí-lo. Lee instou o tribunal constitucional a decidir rapidamente sobre o impeachment de Yoon e propôs um conselho especial para cooperação entre o governo e o parlamento.

O líder da oposição disse numa conferência de imprensa televisiva que uma decisão rápida era a única forma de “minimizar a confusão nacional e o sofrimento das pessoas”.

Lee também propôs um conselho nacional onde o governo e a Assembleia Nacional trabalhariam juntos para estabilizar os assuntos de estado, e disse que o seu partido não tentaria destituir o primeiro-ministro, Han Duck-soo, um nomeado de Yoon que agora serve como presidente interino.

“O Partido Democrata cooperará ativamente com todos os partidos para estabilizar os assuntos de Estado e restaurar a confiança internacional”, disse Lee. “A Assembleia Nacional e o governo trabalharão juntos para resolver rapidamente a crise que assolou a República da Coreia.”

Ao assumir o seu papel como líder interino, Han ordenou aos militares que reforçassem a sua postura de segurança contra a Coreia do Norte. Ele pediu ao ministro das Relações Exteriores que informasse outros países que as principais políticas externas da Coreia do Sul permaneceriam inalteradas, e ao ministro das finanças que trabalhasse para minimizar os potenciais impactos negativos sobre a economia decorrentes da turbulência política.

No domingo, Han conversou por telefone com o presidente dos EUA, Joe Biden, no qual discutiram a situação política na Coreia do Sul e os desafios de segurança regional, incluindo o programa nuclear do Norte. Biden expressou o seu apreço pela resiliência da democracia na Coreia do Sul e reafirmou “o compromisso férreo” dos EUA, de acordo com ambos os governos.

Os partidos da oposição acusaram Yoon de rebelião, dizendo que um presidente da Coreia do Sul só pode declarar a lei marcial durante tempos de guerra ou emergências semelhantes e não teria o direito de suspender as operações do Parlamento, mesmo nesses casos.

Yoon rejeitou as acusações e prometeu “lutar até o fim”. Ele disse que o envio de tropas para a Assembleia Nacional tinha como objectivo emitir um aviso ao Partido Democrata, que chamou de “força anti-Estado” que abusou do seu controlo do parlamento, atrasando a lei orçamental do governo para o próximo ano e pressionando repetidamente para impeachment de altos funcionários.

As instituições responsáveis ​​pela aplicação da lei estão a investigar possíveis rebeliões e outras alegações. Eles prenderam o ministro da defesa e o chefe da polícia de Yoon e duas outras figuras de alto nível.

Yoon tem imunidade da maioria dos processos criminais como presidente, mas isso não se estende a alegações de rebelião ou traição. Ele foi proibido de deixar a Coreia do Sul, mas os observadores duvidam que as autoridades o detenham devido ao potencial de confrontos com o seu serviço de segurança presidencial.

Com a Agence France-Presse, Reuters e Associated Press