Primeira resposta de Bruxelas, que quer taxacionar até 26 bilhões de euros em bens americanos

Antigo Georgiano O presidente Mikheil Saakashvili foi condenado a nove anos de prisão na quarta -feira por acusações de peculato.

O Tribunal da Cidade de Tbilisi decidiu que Saakashvili era culpado de desviar fundos orçamentários.

O ex -chefe do Serviço Especial de Proteção do Estado, Teimuraz Janashia, foi multado em 300.000 georgianos Lari (aproximadamente 99.936 €; US $ 108.125) como parte do mesmo caso de desvião.

Saakashvili enfrentou várias acusações de abuso de poder. Ele já está cumprindo uma sentença de seis anos depois de ser condenado em 2018 por ordenar que a polícia de Riot derrote Valery Gelashvili em 2005 e por perdoar funcionários do Ministério do Interior condenados por envolvimento no assassinato de 2006 do funcionário do banco Sandro Girgvliani.

Quem é Saakashvili?

Uma figura controversa na Geórgia, Saakashvili atuou como presidente de 2004 a 2013 antes de entrar no exílio auto-imposto na Ucrânia por sete anos. Ele foi preso em 2021 após seu retorno à Geórgia.

Os apoiadores de Saakashvili realizaram vários protestos a seu favor ao longo dos anos Imagem: Shakh Aivazov/AP/Picture Alliance

Saakashvili ganhou destaque em 2003 na Geórgia depois Liderando a Rose Revolutionum movimento pacífico que expulsou o então presidente Eduard Shevardnadze, um ex-funcionário soviético.

Fluente em inglês e parcialmente educado nos Estados Unidos, ele se apresentou como um reformador firme e advogado anticorrupção.

Durante sua presidência, ele foi amplamente creditado por implementar reformas significativas que modernizaram a economia e a governança da Geórgia.

A reação de Saakashvili ao veredicto

Horas antes da sentença, Saakashvili pediu um adiamento em um post no Facebook, citando questões de saúde e seu desejo de participar da audiência pessoalmente.

Após o veredicto, ele manteve sua inocência, afirmando em um post no Facebook: “Fui condenado a praticamente a prisão perpétua por despesas oficiais do cargo”.

Nenhum dos réus no caso, incluindo Saakashvili, estava presente no tribunal para a decisão.

Preocupações de saúde e alegações de maus -tratos

Desde sua prisão de 2021, Saakashvili passou a maior parte do tempo no hospital.

Os apoiadores de Saakashvili afirmam que ele foi envenenado na prisão Imagem: Irakli Gedenidze / Reuters

Em um 2023 Entrevista com DWele alegou que era “fisicamente e psicologicamente torturado sistematicamente” enquanto estava na prisão.

Em 2023, O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (ECHR) examinou se as autoridades georgianas agiram legalmente ao apresentar acusações criminais contra Saakashvili em 2014.

O Tribunal decidiu que “o desejo honesto das autoridades era levar o requerente à justiça por sua irregularidade e que, na ausência de evidências suficientes em contrário, a alegação de um motivo oculto não é fundamentada. ” ‘

