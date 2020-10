Produtores rurais da Transacreana manifestam apoio a Tião Bocalom durante visitas; Veja agenda desta segunda, dia 12

A agenda do candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), neste domingo, 11, teve como destino os ramais Água Preta e Barro Alto na Rodovia AC-90, Transacreana, para dialogar com os moradores das comunidades rurais, diagnosticar as necessidades que precisam ser sanadas pelo poder público e apresentar propostas relativas às áreas da saúde, educação, infraestrutura e setor produtivo. Durante os encontros, ele recebeu apoio de diversos produtores rurais.

De acordo com Maria Madalena, moradora do Água Preta que foi convidada para a atividade por um vizinho, ela não compareceria às urnas neste pleito por não se sentir representada pelos postulantes, mas após fazer diversos questionamentos e ter uma longa conversa com o prefeiturável, Maria afirmou que apoiará Bocalom. “Estava decidida a não votar em ninguém. Nunca votei no Bocalom, mas quando ouvi as ideias dele, acreditei numa mudança verdadeira”.

O produtor rural Francisco Alves de Sousa, residente no Barro Alto, também declarou que não se sentia representado pelos nomes postos até saber da candidatura do progressista. Para ele, Bocalom representa a força de vontade e dedicação para fazer diferente. “Tinha desistido de ir votar porque já escolhemos outros candidatos e nunca nada foi feito pela nossa comunidade. Hoje percebi que o Bocalom é um homem sério e vou com ele”.

O candidato afirmou que dará o apoio do Município para garantir a trafegabilidade dos dois mil quilômetros de ramais da capital durante todo ano, com obras de manutenção durante o verão e o inverno, além de reassumir a responsabilidade da infraestrutura desses locais. Bocalom também se comprometeu a ofertar assistência técnica e mecanização agrícola nas comunidades. “Teremos um braço forte e direto da Prefeitura aqui durante nossa gestão. Fico muito feliz em receber o apoio e o carinho das pessoas”, pontuou.

Agenda Bocalom e Marfisa – 11

Segunda-Feira, 12/10/20

6h – Reunião com empresários

7h – Reunião com Pastores

Das 8h às 11h – Gravação na Produtora

Das 15h às 16h – Reunião com empresários

17h – Bandeiraço da Juventude 11

Local: Frente ao Shopping

Bocalom e Marfisa

18h – Reunião com lideranças.

19h – Reunião com empresários.