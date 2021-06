Quatro adultos e uma criança ficam feridos em acidente na BR-364

Uma criança e quatro adultos ficaram feridos na manhã desta quarta-feira (23), quando a caminhonete em que eles estavam capotou na BR-364, próximo ao Rio Liberdade, que fica a 84 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Ninguém ficou gravemente ferido.

O chefe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) de Cruzeiro do Sul, Cleiton Costa, disse que duas ambulâncias foram enviadas ao local e que nenhuma das vítimas corre risco de morte. Os 2 homens, duas mulheres e a criança foram deixados no Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul para atendimento médico.

“O médico João Rodrigues, que estava na unidade de saúde do Liberdade prestou os primeiros socorros e nos acionou. Ninguém ficou preso à ferragens. Mandamos duas ambulâncias para o local e nem a criança nem os adultos ficaram feridos com gravidade”, contou.

Segundo informações, o motorista perdeu o controle da caminhonete depois que um caminhão de tora passou pelo veículo. O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul não foi acionado e a Polícia Rodoviária Federal não tem posto no município.