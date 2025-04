Quem é Friedrich Merz, provavelmente o próximo chanceler da Alemanha? – DW – 04/04/2025

Friedrich Merzpresidente do conservador União Democrática Cristã (CDU)deve se tornar baseado no próximo chanceler da Alemanha e provavelmente será empossado no início de maio.

O homem de 69 anos será o chanceler mais antigo desde Konrad Adenauer, o primeiro chanceler da nova República Federal da Alemanha, que assumiu o cargo em 1949 aos 73 anos.

Merz cuja aliança CDU/CSU venceu Eleições de fevereiro Garnering 28,5% da votação estará chefiando um governo de coalizão com o centro-esquerdo Partido Social Democrata (SPD).

Ele espera reviver rapidamente a principal economia da Europa diante de uma guerra comercial lançada pelo presidente dos EUA Donald Trump.

Merz: ‘Uma mensagem clara para os inimigos de nossa liberdade’ Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

As classificações de popularidade de Merz, no entanto, são muito baixas após sua inversão de marcha em dívidas públicas. Após sua vitória nas eleições, ele rapidamente teve o Bundestag de saída, pavimentar o caminho para realizar empréstimos sem precedentes de quase um trilhão de euros, amolecendo Regras estritas de dívida da Alemanha.

Esta manobra o expôs a críticas internas do partido e acusações não apenas da extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) Partido que ele quebrou as promessas de campanha e cedeu às principais demandas do SPD.

Nos dois meses desde a eleição, o Bloc CDU/CSU da Merz perdeu quatro pontos enquanto o AFD está aumentando nas pesquisas de opinião: Ambos agora estão em 24%.

Manter uma distância do AFD?

Comparado com o ex -chanceler Angela Merkelque foi visto como um estrategista calmo e calculista, Merz é visto como um tipo muito diferente de político, muito mais disposto a correr riscos políticos.

Ele fez isso recentemente semanas antes da eleição desencadeando uma tempestade política quando tentou aprovar uma lei de imigração difícil através do Parlamento com a ajuda do AFD.

Esse movimento desencadeou ondas de choque em todo o país, com os manifestantes descrevendo a colaboração como uma violação sem precedentes do tabu do pós-guerra de cooperar com a extrema direita.

No entanto, Merz aparentemente viu seu movimento como uma aposta que visava restringir o sucesso da AFD anti-imigração.

Angela Merkel (centro) foi considerada ‘Nemesis’ de Merz (à esquerda) durante a carreira política do ex -chanceler Imagem: Kay Nietfeld/DPA/Picture Alliance

Merz e Merkel

Merz era frequentemente considerado como inimigo de Angela Merkel. Quando ela subiu ao poder, Merz se afastou gradualmente da arena política e voltou ao seu trabalho como advogado. Em 2009, ele não estava mais como candidato para o Bundestag.

Merz vem da Sauerland – uma região de montanhas baixas no oeste da Alemanha – e é católico e advogado, como seu pai antes dele. Até hoje, ele vive não muito longe do lugar onde nasceu. Em 1989, aos 33 anos, ele se tornou membro do Parlamento Europeu da CDU. Cinco anos depois, ele mudou para o Bundestag e rapidamente fez seu nome como um orador nítido. O que ele disse no grupo parlamentar carregou peso.

A saída de Merz da política foi seguida por sua ascensão no setor privado. De 2005 a 2021, ele fazia parte de um escritório de advocacia internacional e assumiu as melhores posições sobre conselhos administrativos e de supervisão. De 2016 a 2020, ele foi presidente do Conselho de Supervisão da Blackrock, o maior gerente de ativos do mundo, na Alemanha.

Mas quando Merkel anunciou que deixaria a política em 2021, Merz voltou e gradualmente subiu nas fileiras mais uma vez. A CDU o elegeu líder do partido em 2022 em sua terceira tentativa. Ele tinha uma reputação como um representante econômico liberal da ala conservadora da CDU.

Alemanha: líder do partido da CDU em migração, cooperação com AFD Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Declarações controversas

Merz votou contra as leis liberalizadas do aborto e contra o diagnóstico genético pré-implantação nos anos 90. Ele também votou infame contra a criminalização de estupro conjugal em 1997.

Ele sempre foi consistentemente a favor da energia nuclear e pressionou para uma política econômica mais liberal e uma redução na burocracia. Quase 25 anos atrás, ele lamentou os efeitos da política de migração alemã, falou de “problemas com estrangeiros” e insistiu que deveria haver um “Cultura orientadora dominante” na Alemanha.

Merz significa uma CDU que se tornou muito mais conservadora, embora suas próprias posições tenham mudado pouco nos últimos 20 anos.

Sem surpresa, durante os líderes da campanha eleitoral do Partido Social Democrata Center-esquerda lançou ataques pessoais a Merz.

“Friedrich Merz está aprofundando as divisões no centro democrático de nosso país nos estágios finais da campanha eleitoral”, escreveu o líder do SPD Lars Klingbeil em um post sobre a plataforma de mídia social X, anteriormente Twitter.

“Não é assim que alguém que quer ser chanceler para todos fala”, disse Matthias Miersch, secretário geral do SPD, à agência de notícias DPA. “É assim que um mini-Trump fala.”

Este artigo foi originalmente escrito em alemão e publicado pela primeira vez em novembro de 2024, quando Friedrich Merz se tornou o principal candidato de seu partido. Foi atualizado para refletir os últimos desenvolvimentos.

Enquanto você está aqui: toda terça -feira, os editores da DW controlam o que está acontecendo na política e na sociedade alemãs. Você pode se inscrever aqui para o boletim informativo semanal de e -mail Berlin Briefing.