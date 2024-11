quem está dentro e quem está fora de um governo Trump

Pessoas e equipes de resgate tentam apagar um incêndio no local de um ataque aéreo israelense que atingiu ontem um bairro densamente povoado na cidade de Baalbek, no leste do Líbano.

Numa atualização operacional emitida através do seu canal oficial Telegram, os militares de Israel afirmaram que as suas operações aéreas em Baalbeque e ao norte do Rio Litani em Líbano tinha “eliminado” o que alegou serem “aproximadamente 60 terroristas do Hezbollah” em ataques contra o que disse serem 20 alvos.

Aplicar-se-ia aos cidadãos palestinianos de Israel e aos residentes da Jerusalém Oriental anexada que as autoridades afirmam saber de antemão sobre os ataques dos seus familiares ou que “expressam apoio ou identificação com o acto de terrorismo”.

A lei, que foi defendida por membros do partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seus aliados de extrema direita, foi aprovada com 61 votos a 41, mas provavelmente será contestada em tribunal.

Israel lançou novos ataques no sul de Beirute na manhã de quinta-feira. Horas antes, Benjamim Netanyahu disse que conversou com o presidente eleito dos EUA Donald Trump e eles “concordaram em trabalhar juntos pela segurança de Israel”.

O primeiro-ministro israelita foi um dos primeiros líderes mundiais a felicitar Trumpchamando a reeleição de “a maior recuperação da história”.

Por telefone na quarta-feira, a dupla “concordou em trabalhar em conjunto pela segurança de Israel” e “discutiu a ameaça iraniana”, disse o gabinete de Netanyahu num comunicado.

Não muito tempo depois, os militares israelitas lançaram os seus últimos ataques contra o principal bastião do Hezbollah, apoiado pelo Irão, no sul de Beirute, com a AFP a reportar as suas imagens mostrando flashes laranja e nuvens de fumo sobre o subúrbio densamente povoado.

O exército israelita emitiu ordens de evacuação antes dos ataques, apelando às pessoas para abandonarem quatro bairros, incluindo um perto do aeroporto internacional.

No leste LíbanoOs ataques israelenses mataram 40 pessoas e feriram 53 na cidade de Baalbek, no Vale do Bekaa, na quarta-feira, com equipes de resgate vasculhando os escombros em busca de sobreviventes, disse o ministério da saúde do país.

Um carro em escombros após um ataque israelense em Baalbek, no Líbano, esta semana. Fotografia: Ed Ram/Getty Images

O Hezbollah disse que o resultado das eleições nos EUA não teria qualquer influência na guerra com Israel. Em discurso transmitido após a vitória de Trump, novo chefe do Hezbollah Naim Qassem disse que apenas os desenvolvimentos no campo de batalha – e não os movimentos políticos – poriam fim às hostilidades entre o Hezbollah e Israel, parecendo excluir quaisquer negociações de cessar-fogo, a menos que Israel primeiro interrompesse os seus ataques.

