Reino Unido coloca grupos mercenários na lista negra na África nas últimas sanções contra a Rússia | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

Oliver Varhelyi, designado pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, Comissário Europeu para a Saúde e Bem-Estar Animal, em Bruxelas, em 18 de setembro de 2024. JOÃO THYS/AP

Com as eleições americanas e o regresso triunfante de Donald Trump à Casa Branca, as audições parlamentares dos futuros comissários europeus, que decorrem desde segunda-feira, 4 de novembro, em Bruxelas, passaram completamente despercebidas. No entanto, os eurodeputados já ouviram e confirmaram quinze dos vinte e seis comissários que constituirão o colégio da segunda Comissão presidida por Ursula von der Leyen.

O húngaro Oliver Varhelyi não obteve imediatamente luz verde dos deputados na noite de quarta-feira, 6 de novembro. Nomeado pelo primeiro-ministro nacionalista húngaro, Viktor Orban, membro do grupo de extrema direita Patriotas pela Europa – presidido por Jordan Bardella, líder do Rally Nacional –, não reuniu os dois terços dos votos dos membros das comissões de saúde e agricultura do Parlamento, necessários para serem confirmados. No entanto, os seus oponentes também não conseguiram reunir dois terços dos votos para eliminá-lo. Ele terá, portanto, de responder a perguntas escritas antes que os deputados reexaminem a sua candidatura a partir de segunda-feira, 11 de novembro.

Na véspera da reunião da Comunidade Política Europeia, então Conselho Europeu informal, organizado em Budapeste pelo Primeiro-Ministro húngaro, quinta-feira, 7 de Novembro, e sexta-feira, 8 de Novembro, os grupos liberais, socialistas, ambientalistas e de esquerda radical pretendiam enviar um sinal política clara a Viktor Orbán, o primeiro apoio europeu de Donald Trump. Eles não querem que este candidato sirva como Comissário da Saúde e Bem-Estar Animal. E isto mesmo que esta pasta continue relativamente modesta e tenha um orçamento muito baixo, apesar de ocupar, desde 2019, um cargo muito mais importante de comissário responsável pela política de vizinhança e alargamento.

Direitos das mulheres e LGBT

Conhecendo o Parlamento, o Comissário indigitado preparou-se profissionalmente, conhecendo os seus novos dossiês como a palma da sua mão. No entanto, politicamente, foram necessárias mais de três horas e o interrogatório de um dos membros mais jovens da assembleia, Emma Fourreau (La France insoumise, grupo La Gauche), para que apresentasse as suas desculpas aos eurodeputados depois de ter sido tratado como idiota. durante uma sessão parlamentar em fevereiro de 2023. Relatando que já tinha pedido desculpas na altura, garantiu, no entanto, que estava « prazer em apresentar novamente (s)desculpas aqui hoje.”

