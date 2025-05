Relacionamentos dão mais felicidade que dinheiro, fama ou conquistas profissionais, revela pesquisa

Em Minas Gerais, a chegada de bebês ao mundo se tornou ainda mais segura com o primeiro Teste do Pezinho com triagem para 60 doenças diferentes. Antes, o máximo detectado era de 23 doenças genéticas e metabólicas nos recém-nascidos.

A novidade já está sendo usada pelo Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Programa de Triagem Neonatal.

O exame é feito com gotas de sangue coletadas do calcanhar do recém-nascido e, por meio dele, milhões de crianças mineiras vão poder receber diagnóstico precoce de doenças raras. Com o início do tratamento o quanto antes, elas vão ter menos sofrimento, mais saúde e uma infância com mais chances de desenvolvimento pleno.

Marco para o Brasil

A ampliação do Teste do Pezinho em Minas Gerais é um marco para o Brasil. O exame é realizado nos primeiros dias de vida do bebê e, com o avanço, o estado se torna pioneiro e referência para o país.

“Hoje, podemos afirmar que toda criança diagnosticada no teste já tem garantido o tratamento”, disse José Nelio Januário, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina e diretor do Nupad.

“Essas são doenças de diagnóstico complexo, pois envolvem técnicas de genética. Apesar disso, o cronograma foi rigidamente cumprido. Todos os insumos e equipamentos são importados. Ao mesmo tempo, constituímos uma rede assistencial”, continuou.

Diagnóstico rápido

O teste do pezinho identifica doenças raras de natureza metabólica, genética e infecciosa.

Ele começou a ser realizado no país com foco na triagem de fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito.

Em 1998, o teste passou a detectar a doença falciforme. Ao longo dos anos, foi incorporando outras condições.

Ao detectar precocemente doenças graves e silenciosas, o exame permite que o bebê receba os cuidados antes que as primeiras complicações apareçam.

Todo o estado

O teste do pezinho é realizado nas Unidades Básicas de Saúde dos 853 municípios de Minas Gerais.

Após a coleta, o material vai seguir para análise na UFMG e o resultado é consultado no site da instituição.

O exame é oferecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde.

Que seja espalhado logo para todo o Brasil, não é Ministério da Saúde?

Os resultados ficam disponíveis depois de uma análise na UFMG. – Foto: UFMG







