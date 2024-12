Relatos de execuções de funcionários de Assad na Síria | Guerra da Síria

Como Polônia se prepara para assumir UEApós a presidência rotativa de seis meses no dia 1 de Janeiro, os fios da teia diplomática da Europa reúnem-se em Varsóvia com mais frequência do que o habitual.

Presidente francês Emmanuel Macron esteve na capital polaca, Varsóvia, na quinta-feira, poucos dias depois da sua reunião trilateral em Paris com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Foi uma visita fundamental para Primeiro-ministro polonês Donald Tusk num momento crítico tanto para a Polónia como para a Europa.

Confrontados com um vácuo de poder na Alemanha desde o colapso do seu governo de coligação No mês passado, os políticos de direita no poder na Europa Central e Oriental e o regresso iminente de Donald Trump à Casa Branca, Tusk mudou seu foco para o norte e para oeste.

O chanceler alemão Olaf Scholz (à direita) não convidou o seu homólogo polaco, Donald Tusk (à esquerda), para participar numa reunião em outubro com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Berlim, para discutir a situação na Ucrânia. Imagem: Michael Kappeler/dpa/picture Alliance

O chanceler Olaf Scholz, da vizinha Polónia, a Alemanha, está claramente ausente da lista de reuniões recentes de Varsóvia.

A cooperação mais estreita com o norte da Europa não é suficiente

Depois de participar pela primeira vez na cimeira NB8 dos oito países nórdicos-bálticos na Suécia, há duas semanas, Tusk sinalizou que a Polónia está disposta a expandir a sua cooperação com os países nórdicos e bálticos.

Mas, como disse a analista sueca Gunilla Herolf à DW durante a recente crise do Báltico envolvendo um navio mercante de propriedade chinesa e cabos submarinos danificadosmesmo juntos, os países nórdicos e bálticos são demasiado fracos para resistirem sozinhos às actividades hostis russas.

Tusk indicou recentemente que a Polónia está disposta a expandir a sua cooperação com os países nórdicos e bálticos. Na foto aqui: o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson (à esquerda), e o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk Imagem: Henrik Montgomery/TT/REUTERS

O mesmo se aplica à Polónia, que, apesar dos seus recentes gastos militares (4,2% do seu PIB este ano, e 4,7% no próximo ano), não pode assumir sozinha o papel de maior fornecedor de segurança da Europa.

Peso pesado europeu necessário

É possível que Tusk espere que, ao montar uma coligação europeia pró-ucraniana e pró-defesa, possa tornar o papel do seu país na ajuda à Ucrânia mais visível para o Ocidente e obter os seus apelos ao financiamento da UE para fortificações ao longo da fronteira oriental da Polónia. ouviu.

“Exceto o Reino Unido, não membro da UE, tal coligação não teria um ator europeu de peso. França a bordo, porém, as coisas começam a parecer completamente diferentes”, disse à DW Pawel Zerka, analista polonês da filial de Paris do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR).

A visita de Macron a Varsóvia ocorre num momento crítico para a Polónia, Europa e Ucrânia Imagem: Wojtek Radwanski/AFP

“A França desempenha um papel construtivo e importante no apoio ocidental a Kiev. Sem Paris, a coligação dos dispostos poderá estar mais propensa a dissolver-se”, disse Zerka.

Importância da fronteira oriental da UE

Tusk sublinhou a importância de reforçar a fronteira oriental da Polónia: “Para ser franco, a Polónia suporta o maior fardo entre os países da UE no que diz respeito ao guerra na Ucrânia. O principal centro de assistência está na Polónia e quero deixar claro a todos na Europa e em Kiev que a Polónia assumiu sobre si o fardo de defender a fronteira oriental da UE”, disse ele.

A importância da Polónia no que diz respeito ao apoio à Ucrânia não passa despercebida ao presidente francês: “Macron veio a Varsóvia não porque a Polónia se tornou subitamente uma superpotência, mas porque conta – como vizinho da Ucrânia, como país que em breve assumirá a presidência da UE Conselho e como um dos poucos grandes países da UE com um governo estável – em contraste com a Alemanha”, disse Zerka à DW.

Não há planos para uma força europeia de manutenção da paz por enquanto

Apesar e por causa dos seus problemas políticos internos, o presidente francês está, como sempre, disposto a desempenhar um papel proeminente na política europeia.

Macron trouxe a Tusk – a quem chamou de “amigo” e “querido Donald” – uma mensagem de apoio e respeito, duas coisas que o Ocidente sabe que as autoridades polacas desejam.

Tusk rejeitou veementemente os recentes rumores dos meios de comunicação social de que a Polónia e a França já estão em conversações sobre o potencial estacionamento de uma força multinacional de 40.000 forças de manutenção da paz na Ucrânia após qualquer futuro acordo de paz e que a Polónia poderá estar no comando de uma das cinco brigadas alegadamente projectadas.

Se Macron conseguir restabelecer a França como um ator-chave nas relações transatlânticas, os laços estreitos com a França poderão ser inestimáveis ​​para a Polónia Imagem: Julien de Rosa/AFP

Botas ocidentais em solo ucraniano não são uma ideia nova. Macron sugeriu isso já em fevereiro e repetiu-o em Novembro, numa reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

Mas Tusk foi categórico: “As decisões sobre as acções polacas serão tomadas em Varsóvia e apenas em Varsóvia. Não estamos a planear tais acções neste momento”, disse ele. “Trabalharemos com a França e outros países em soluções que irão, em primeiro lugar, proteger a Europa e a Ucrânia de uma retomada do conflito, se um acordo sobre uma trégua e possivelmente a paz puder ser alcançado.”

Reforçar as relações polaco-francesas

Tusk e Macron anunciaram que o novo tratado bilateral polaco-francês será assinado durante a presidência polaca do Conselho da UE na cidade francesa de Nancy, um local que simboliza a amizade polaco-francesa.

Também houve muito acordo entre os dois líderes: tanto Macron como Tusk sublinharam que quaisquer acordos relativos à Ucrânia não devem ser feitos sem a Ucrânia.

Eles também condenaram os recentes interferências eleitorais na Moldávia, Geórgia e Romênia. Macron sublinhou a consciência ocidental sobre os ataques híbridos perpetrados por entidades ligadas à Rússia e enfatizou a importância da cibersegurança.

Por seu lado, Tusk foi inflexível ao afirmar que “são os eleitores que elegerão os presidentes na Polónia e em França, não o Kremlin e não Putin”.

Europa, Polónia e Ucrânia à prova de Trump

Ambos os presidentes estão, no entanto, perfeitamente conscientes da influência que tanto os presidentes russo como os presidentes americanos têm na segurança da Europa.

Outra razão para a visita de Macron a Varsóvia foi, portanto, para relatar o seu recente encontro com Trump e Zelenskyy em Paris.

Macron informou Tusk sobre a sua recente reunião bilateral com Trump e Zelenskyy em Paris Imagem: Sarah Meyssonnier/POOL/AFP/Getty Images

Macron afirmou que “o Trunfo A administração manifestou a sua vontade de tentar mudar o curso deste conflito”, razão pela qual os europeus “devem trabalhar em estreita colaboração com a administração dos EUA, obviamente em contacto estreito com os ucranianos, para encontrar um caminho possível que tenha em conta os desafios da Ucrânia e da Europa. interesses e sua soberania.”

Se há um lugar onde a ideia de Macron de tornar a Europa directamente responsável financeira e militarmente pela sua própria segurança e pela da Ucrânia seria recebida com aplausos, é a Casa Branca de Donald Trump.

Trump disse que há possibilidade de saída dos EUA OTANmas que permaneceria “absolutamente” se os EUA fossem tratados de forma justa e outros membros da aliança pagassem a sua parte.

Preparando-se para o retorno de Trump

Ao dar ao presidente eleito a oportunidade de regressar em grande estilo ao cenário internacional durante as celebrações que marcam a reabertura da catedral de Notre DameParis espera restabelecer-se como um actor-chave nas relações transatlânticas.

Varsóvia e Kiev estão a trabalhar para reparar as suas relações, que tiveram um início difícil sob a administração Tusk. Na foto aqui: Donald Tusk (à esquerda) e Volodymyr Zelenskyy em uma reunião em Kiev em janeiro Imagem: Gabinete Presidencial Ucraniano/AP Photo/picture Alliance

Se funcionar, então uma cooperação estreita com a França seria inestimável para o actual governo polaco, que está perfeitamente consciente de que Trump não o considera um dos seus principais aliados e poderá precisar de Macron como intermediário na tentativa de conseguir o que quer de Trump.

Entretanto, Varsóvia e Kiev estão a tentar reparar as suas relações, que pioraram durante o anterior acordo político da Polónia. governo nacional-conservador do PiS e teve um começo difícil sob a administração Tusk.

Tusk planeia ir para a Ucrânia e Zelenskyy para a Polónia no início de 2025. Os esforços de ambos os líderes são alimentados pela incerteza sobre se Trump levaria em conta os seus interesses enquanto tentando acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia nos seus termos.

Varsóvia, Paris e Kiev sabem que estão numa corrida contra o relógio para uma Europa à prova de Trump.

