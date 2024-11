Repressão policial do Paquistão afasta manifestantes de Khan de Islamabad | Notícias de protestos

As forças de segurança do Paquistão expulsaram apoiantes do ex-primeiro-ministro encarcerado, Imran Khan, da capital, Islamabad, após uma ampla repressão durante a noite.

As autoridades reabriram estradas que ligam a cidade ao resto do país, encerrando um bloqueio de quatro dias, disse o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, na quarta-feira, confirmando que a capital foi liberada.

O pessoal de segurança prendeu centenas de manifestantes durante a operação e libertou o centro da cidade de milhares de pessoas que se reuniram para exigir a libertação do políticoque alega que as acusações têm motivação política.

Na manhã de quarta-feira, os trabalhadores municipais estavam a limpar os escombros e a retirar os contentores que tinham sido usados ​​pelas autoridades para bloquear as estradas que conduziam à capital e impedir a marcha dos manifestantes.

A marcha sobre a capital foi convocada pelo partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), de Khan. Tinha planejado organizar uma manifestação para pressionar pela libertação de Khan, que está preso desde agosto de 2023 em conexão com mais de 150 casos. O jogador de críquete que virou político afirma que os casos tinham como objetivo impedir seu retorno em contestado eleições este ano.

A esposa de Khan, Bushra Bibi, liderou o comboio que na terça-feira rompeu as linhas de segurança que conduziam ao limite da Zona Vermelha, que abriga edifícios governamentais e embaixadas.

Mais de 10.000 manifestantes confrontado cerca de 20.000 agentes de segurança em operações mortais confrontos que viu várias pessoas mortas, incluindo quatro soldados paramilitares.

Na noite de terça-feira, o exército assumiu o controle de D-Chowk, uma grande praça na Zona Vermelha onde os manifestantes se reuniram.

O PTI anunciou uma “suspensão temporária” dos protestos, informou a emissora Geo News na quarta-feira.

Mohammad Asim, presidente do PTI na cidade de Peshawar, no reduto do partido no norte da província de Khyber Pakhtunkhwa, disse à agência de notícias Reuters que o partido iria “riscar a nova estratégia mais tarde, após consulta adequada”.

Ele disse que Bibi e Khyber Pakhtunkhwa, ministro-chefe, Ali Amin Gandapur, um importante aliado de Khan, retornaram “em segurança” de Islamabad para a província. Sabe-se que a polícia está buscando a prisão de Bibi.

A polícia prendeu mais de 4.000 apoiadores de Khan desde sexta-feira e suspendeu comunicações móveis e Internet serviços em algumas partes do país. No entanto, os serviços já foram restaurados.