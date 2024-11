confira o que os astros revelam para esta quarta (27/11)

INCOMPATIBILIDADE DE AGENDAS

Data estelar: Lua Vazia das 6h13 até 21h22

Hoje é um daqueles dias em que a agenda genérica da civilização humana é totalmente incompatível com a agenda cósmica, e a nossa consciência fica prensada entre duas realidades distintas, tendo de tomar decisões sobre a que divindade render culto, porque, afinal, é para isso que a consciência humana serve, para decidir o rumo que vai tomar.

A agenda genérica da civilização trata o dia de hoje como mais um da semana “útil”, que nos trata como engrenagens mecânicas de um sistema que vai adotando novos humanos enquanto descarta os que vão ficando velhos, em nome de produzir riquezas que nunca serão compartilhadas com as engrenagens, que somos nós.

A agenda cósmica nos trata como partículas divinas capazes de irradiar vida mais abundante para tudo e para todos.



















































































































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se as pessoas andam mais atrapalhadas do que o normal, procure não se irritar com isso, mas compreender que este é um momento de inquietação íntima para todas elas, e a maioria vive isso sem saber o que significa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sempre haverá pontas soltas em todos os projetos e situações, e se a sua alma ficar tensa com isso, então você viverá em tensão. É melhor aprender a navegar com serenidade em todo tipo de situações, e isso pode ser treinado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As ironias que sua alma percebe sempre com muita clareza se expressam através de comentários e piadas, e isso cria um ambiente de leveza e bom humor. Porém, hoje é um dia diferente, tente medir suas palavras.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você pode repetir automaticamente os mesmo hábitos de sempre, mas é certo que, hoje, não darão os mesmos resultados, e isso não há de ser tomado como um sinal de algo errado em andamento. Essas coisas acontecem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A mente não para de pensar porque ela se alimenta de estímulos sensoriais, os quais só descansam quando você dorme. Se você quiser que a mente pare de pensar, é hora de aprender a usar sua força de vontade nesse sentido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada é completamente seguro, mesmo que todos nós façamos de tudo para nos confortar num ambiente que chamamos de seguro. Considere com sabedoria que toda tentativa de maior segurança é apenas isso, uma tentativa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Iniciativas? Vontade não falta, mas talvez hoje não seja oportuno tomar iniciativa alguma, e nem mesmo finalizar qualquer coisa que esteja em andamento. Tome o dia de hoje para adquirir serenidade, apesar de tudo e todos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Você se impressiona demais com sensações que, em geral, nem precisariam ser interpretadas ou levadas a sério. As sensações nem sequer são suas individualmente, mas produto do somatório de sensações do mundo. É muito louco.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A vida social é bastante movimentada nesta parte do ano, mas hoje em particular seria interessante que você tomasse distância, para não se contaminar com o estado de silencioso desespero que as pessoas suportam.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que você tenha inúmeros assuntos para tratar e que, como sempre, você pretenda dar conta de tudo, seria interessante tomar uma atitude mais leve e despreocupada em relação a tudo e a todos. Melhor para você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As ideias maravilhosas que andaram encantando sua alma, no dia de hoje podem não parecer assim, muito ao contrário. Não importa, hoje é um daqueles dias em que seria melhor não levar nada a sério do que acontecer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Hoje é um dia excelente para sua alma treinar a capacidade de desprezar as preocupações, insultar a ansiedade e esganar a angústia, que em geral é ela que esgana você. É hora da vingança! Ajuste as contas! É por aí!