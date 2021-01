“Resposta ao crime vai se dar nesse tom”, diz secretário após morte de membro do CV

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar dos Santos reuniu a imprensa durante entrevista coletiva na manhã desta quarta- feira, 6, para falar da operação integrada que resultou na morte de um menor de idade, durante confronto com policiais.

Na tarde da última terça feira, uma ação integrada das polícias militar e penal, resultou na prisão de dois monitorados, apreensão de drogas, armas, dinheiro e a morte de um menor de 16 anos, que sacou uma arma para atirar contra a guarnição no momento da ação.

Paulo Cézar explicou que a operação foi resultado de uma investigação do serviço de inteligência e está dentro das metas do plano estadual de segurança, divulgado no final do ano passado. O secretário enfatizou que o combate ao crime organizado será constante e as operações vão ser cada vez mais frequentes.

“Uma análise criminal na região da Baixada da Sobral percebeu-se o aumento de tentativas de execução por parte de integrantes de organizações criminosas e consequentemente foi necessária uma intervenção que não para por aí, irão continuar. A resposta ao crime vai se dar nesse tom. Onde percebermos que a incidência de crimes que incomodam a sociedade se faz muito presente, as forças vão estar legitimadas a agirem dentro do que determina a lei”, diz.