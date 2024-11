Reuben Kaye: as 10 coisas mais engraçadas que já vi (na internet) | Comédia

Reuben Kaye



Olá leitores do Guardião,

Meu telefone é minha vida. Meu telefone é minha porta de entrada para entregas, mapas, receitas, compras semanais de comida e até minha vida sexual. Sou dependente disso, mesmo quando isso tira a dopamina de mim. Meus dedos têm calosidades por causa da rolagem maníaca do apocalipse noturno no TikTok. Posso processar informações na velocidade da luz sem nenhuma empatia incômoda atrapalhar. Pergunte a qualquer um dos meus amigos: passo a maior parte da minha vida de bruços no iPhone, mas posso responder a um único WhatsApp? Não na sua vida. Você vai ficar lendo, querido. Estou ocupado comprando um terceiro bidê portátil. (Uma coisa real que aconteceu porque esqueci onde coloquei os outros dois… encontrei-os mais tarde; melhor não perguntar onde.)

Não se engane, sou viciado em internet. Eu anseio por isso. Eu começo a suar se não verifico meu telefone a cada 10 segundos. Minha mãe maravilhosa poderia me dizer que ganhou na loteria, contraiu uma doença terminal rápida e está me deixando tudo isento de impostos e eu ainda estaria dizendo: “Desculpe, vou resolver isso em um segundo, acabei de encontrar um tutorial de maquiagem baseado por uma criança de terceiro ano que queria servir a boceta como uma feroz Madre Teresa em Drag Race para o Halloween.

A internet é assustadora hoje em dia. O mundo é assustador. Portanto, embora adore meu telefone, também reconheço os danos que ele pode causar. Às vezes eu olho para isso com o mesmo horror que Anne Archer em Atração Fatal, vendo aquela panela fervendo e percebendo que o coelho está desaparecido.

Nesse espírito, aqui estão as coisas mais engraçadas na internet que consigo lembrar através da minha névoa supermedicada. (Desculpas… a equipe venezuelana de pólo aquático treinou neste fim de semana. Cara, eles sabem festejar.)

1. Vamos começar com um clássico

Os animais são criaturas maravilhosas, mas acho que podemos concordar que os gatos são descendentes de Satanás. Se eu quisesse ser forçado a dar aluguel, comida de graça e amor incondicional a um animal que defeca dentro de casa, vomita nos meus sapatos e destrói meu sofá, eu poderia simplesmente ter ligado para meu ex-namorado Darren. Embora eu não deseje nenhum mal aos gatos e tenha certeza de que este gato está bem, o momento perfeito para esse salto de fé inoportuno é puro paraíso. Aproveitar.

2. Carrie Fisher assa George Lucas no prêmio AFI pelo conjunto da vida

De um desastre passamos a um triunfo, com a grande e falecida Carrie Fisher fazendo uma brilhante evisceração de George Lucas em seu prêmio AFI pelo conjunto de sua obra. Carrie Fisher sempre foi uma mente brilhante e uma artista fantástica e aqui está ela em chamas. E ver os rostos naquela multidão – um panteão de estrelas perdendo a cabeça coletivamente com o quão brilhante essa mulher é – é pura alegria.

3. Chloé – Sanduíches

Estamos mergulhando no absurdo. Sejam bem-vindos à… Série Chloe de Drew Droege. Uma minissérie on-line de curta duração, mas muito amada, onde Droege, um ator e escritor elogiado, faz uma representação aterrorizante e alucinante da aclamada atriz Chloë Sevigny enquanto ela relata seus primeiros encontros com vários fenômenos, sempre abrindo com a linha icônica : “Recentemente chegou ao meu conhecimento…”

Mergulhe fundo no mundo de Chloe e mime-se.

4. Esta mulher por trás de Helen Sjöholm

O próximo clipe é aquele que compartilho compulsivamente com qualquer pessoa que conheço. Helen Sjöholm é a rainha do teatro musical sueco e aqui está ela cantando a emocionante canção You Have To Be There do musical Kristina de Duvemålaescrito por Benny Andersson e Björn Ulvaeus do Abba. Esta música é cantada pela personagem principal Kristina enquanto ela duvida de sua fé em Deus após um aborto espontâneo.

Sjöholm é brilhante, assim como a música, mas ela não é a estrela deste clipe. A estrela para mim é o membro do conjunto atrás dela, no lado direito da tela, passando por cada batida emocional da música enquanto quase não move nada além de seus olhos arregalados e maníacos. O cinegrafista tenta desesperadamente aumentar o zoom para evitá-la, mas ela consegue encontrar a lente repetidas vezes, enquanto Sjöholm oferece a performance de sua vida. Gosto de imaginar que esta senhora é substituta de Sjöholm e segura um machado nas costas. Este vídeo é o motivo pelo qual você deve SEMPRE ser gentil com seus colegas.

5. Um cachorro dormindo bate na parede

Aqui está um breve e autoexplicativo. Cachorros são a melhor coisa do mundo e não responderei perguntas neste momento.

6. Elaine Stritch: ‘Vadia sorrateira, de fato’

Não tenho dúvidas de que Elaine Stritch foi a protagonista superlativa. Uma personificação da Broadway e um elemento fixo do palco. Com a voz rouca e o raciocínio rápido, ela era uma mesquinha brilhante e uma estrela cintilante que poderia partir seu coração e derrubá-lo no fundo do teatro com aquela voz de rolo compressor. O fato de ela ter encontrado uma grande carreira na TV em seus anos de crepúsculo significa que temos tantas filmagens dela que talvez não tivéssemos se ela apenas tivesse feito teatro. Aqui ela está em ótima forma e assustadora.

7. Barista de Lady Gaga

Poucas pessoas sabem disso sobre mim, mas na verdade não sou uma pessoa muito conflituosa. Eu sou bastante pé no chão e gentil. (Posso ouvir minha agente rindo disso enquanto ela lê em seu celular – onde presumo que ela dorme, raramente entro naquela ala da propriedade.)

Tenho muito pouco tempo para intolerância e hipocrisia e devo dizer que Gaga lida com isso da maneira mais gentil e cortês. Aqui, Caitlyn Jenner pressiona Gaga por que ela não a viu pela vizinhança e, em vez de dizer qualquer coisa que possa ser interpretada como rude, ela talvez entre em pânico? Ou talvez ela tenha sentido um raio de inspiração e tenha pensado em algo ainda melhor… o evasivo “Troquei de Barista” instantaneamente se tornou lendário.

8. Rue McClanahan na premiação Emmy de 1987

Você notou que tenho uma queda por mulheres brilhantes? Bem, aproveite isso: Rue McClanahan aceitando seu Emmy e ameaçando Hollywood inteira. Se há algo que adoro é um olhar bem merecido.

9. O fiasco de Peter Pan em Greenport

Todos nós já tivemos que assistir a uma brincadeira infantil enquanto ansiamos por um intervalo, uma bebida alcoólica ou talvez uma fogueira. Mas como eu gostaria de estar na sala desse show. É com grande prazer que apresento a vocês, lindos leitores do Guardian, talvez o melhor empreendimento teatral desde que Peter Brook pensou pela primeira vez em colocar O Sonho de uma Noite de Verão sobre palafitas. E saiba: todas as crianças estavam bem.

10. Peido de cachorro, vômito de gato

Então é isso. O show acabou. Pare de ler! Ah, você quer mais um? Aqui está: meu encore sentimental, para enviar você para um mundo sombrio e assustador com alguma esperança para a humanidade. Essas foram as 10 coisas mais engraçadas da internet comigo, humilde ícone australiano Reuben Kaye. Boa noite Austrália… Cuidem-se uns aos outros.