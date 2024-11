Ásia se prepara para ruptura de alianças e comércio após vitória de Trump | Notícias

Taipé, Taiwan – A Ásia prepara-se para uma segunda presidência de Donald Trump, que está preparada para injectar imprevisibilidade nas relações da região com os Estados Unidos, desde lançar dúvidas sobre alianças de longa data até ameaçar derrubar biliões de dólares no comércio.

Durante o seu primeiro mandato como presidente, de 2016 a 2020, Trump, que obteve uma vitória decisiva contra Kamala Harris nas eleições de terça-feira, quebrou muitas das regras de longa data, mas tácitas, da política externa dos EUA.

Lançou uma guerra comercial com a China em 2018 – numa altura em que muitos países ainda cortejavam o seu favor – e envolveu-se com dois dos líderes mais diplomaticamente isolados da Ásia, Kim Jong Un da ​​Coreia do Norte e o então Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

No seu segundo mandato, Trump prometeu implementar uma versão ainda mais agressiva da sua visão “América em primeiro lugar”, incluindo uma agenda económica protecionista que aumentaria as tarifas para níveis nunca vistos desde a Grande Depressão de 1929-1939.

“Um segundo mandato de Trump iria além das tarifas específicas do primeiro para uma base de alvos muito mais ampla, tanto na China como globalmente”, disse Steve Okun, fundador e CEO da APAC Advisors, com sede em Singapura, à Al Jazeera.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi um dos primeiros líderes da região a felicitar Trump pela sua vitória na quarta-feira, dizendo que estava ansioso por “renovar a nossa colaboração”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China manifestou anteriormente esperança numa “coexistência pacífica” com os EUA, quando Trump parecia prestes a garantir os 270 votos necessários no colégio eleitoral.

“Continuaremos a abordar e a lidar com as relações China-EUA com base nos princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, em um briefing regular.

As relações dos EUA com a China, que se deterioraram durante o primeiro mandato de Trump e permaneceram tensas sob o presidente Joe Biden, deverão piorar ainda mais se o antigo presidente levar a cabo os seus planos de impor uma tarifa de pelo menos 60 por cento sobre as importações chinesas.

“A turbulência entre os EUA e a China será uma das histórias a observar e, claro, isso poderá ter efeitos em cascata para toda a região e para as cadeias de abastecimento regionais mais amplas ligadas à China”, Nick Marro, principal economista para a Ásia no Unidade de Inteligência Economista, disse à Al Jazeera.

Ao longo dos últimos oito anos, os EUA tentaram libertar-se da sua estreita relação económica com a China, com grande parte da Ásia apanhada no meio de um jogo de empurra e puxa entre a maior e a segunda maior economia do mundo.

Nos bastidores, os líderes de toda a Ásia estarão provavelmente preocupados com a agenda económica de Trump.

Além da China, a região abriga muitas das economias mais dependentes do comércio do mundo.

O Sudeste Asiático, por exemplo, tem um rácio médio entre comércio e produto interno bruto (PIB) de 90 por cento, o dobro da média global, de acordo com a Fundação Hinrich, uma organização filantrópica centrada no comércio com sede em Singapura.

Além das tarifas sobre a China, Trump também propôs uma tarifa geral de 10-20 por cento sobre todos os produtos estrangeiros.

Essas medidas afectariam as economias orientadas para a exportação em toda a região, incluindo jurisdições amigas e aliadas, como a Coreia do Sul, o Japão, Taiwan e o Vietname.

A Oxford Economics, uma empresa de consultoria, estimou que a “Ásia não-China” veria as suas exportações e importações cair 8% e 3%, respectivamente, sob a versão mais conservadora dos planos de Trump.

Analistas da Escola de Economia e Ciência Política de Londres previram que as tarifas de Trump levariam a uma redução de 0,68 por cento no PIB da China e a perdas de PIB de 0,03 por cento e 0,06 por cento, respectivamente, para a Índia e a Indonésia.

Na semana passada, o chefe do fundo soberano de Singapura, Rohit Sipahimalani, emitiu um raro aviso sobre os planos de Trump, dizendo que as tarifas poderiam “criar incerteza” e “impactar o crescimento global”.

Marro disse que espera que Trump avance rapidamente no comércio assim que entrar novamente no Salão Oval.

“O cronograma que estamos analisando são os primeiros 100 dias de mandato. As tarifas são uma parte de seu foco político que ele realmente não se desviou do tempo em que esteve no cargo e do tempo em que esteve em campanha”, disse Marro à Al Jazeera.

“Dado que esta é uma área de consistência política, sugere que poderíamos ver um movimento um pouco mais rápido do que em outras áreas.”

Isaac Stone-Fish, CEO e fundador da Strategy Risks, disse que os líderes empresariais asiáticos precisariam começar a planejar quaisquer resultados.

“As empresas e os reguladores em toda a Ásia precisam de compreender que isto aumentará o custo do comércio com a China e que precisam de ter uma melhor compreensão de como gerir a sua exposição à China”, disse Stone-Fish à Al Jazeera.

Outra fonte de incerteza é a ambivalência de Trump em relação às alianças e parcerias tradicionais com países como o Japão e a Coreia do Sul, que acusou de aproveitarem a protecção militar de Washington.

“A vitória de Trump aumenta a probabilidade de a política externa americana se afastar da ‘diplomacia baseada em valores’ ou da colaboração com países aliados que mantêm valores semelhantes numa luta com a China e a Rússia, e em direção a uma busca unilateral dos interesses exclusivos dos EUA, ” O jornal Hankyoreh da Coreia do Sul disse em um editorial na quarta-feira.

“O governo sul-coreano terá de maximizar a comunicação para minimizar o ‘risco Trump’, ao mesmo tempo que muda para uma política externa mais pragmática que dá prioridade ao interesse nacional sobre os valores.”

A aparente relutância de Trump em usar o poder militar dos EUA para defender parceiros de agressões atraiu especial atenção no caso de Taiwan.

Embora os EUA e Taiwan não tenham relações diplomáticas formais, Washington é o seu principal garante de segurança e comprometeu-se, através da Lei de Relações com Taiwan de 1979, a ajudar a ilha autónoma a defender-se.

Desde 1950, Washington vendeu quase 50 mil milhões de dólares em equipamento e serviços de defesa a Taiwan, segundo estimativas do Conselho de Relações Exteriores, com sede nos EUA.

Trump criticou Taiwan por “roubar” a indústria global de chips dos EUA e por não pagar a Washington pela sua defesa, mas também ameaçou impor tarifas elevadas à China se esta avançar para invadir a ilha, que Pequim considera o seu território.

Durante o seu primeiro mandato, Trump quebrou décadas de protocolo dos EUA ao aceitar um telefonema do então presidente de Taiwan, Tsai, que o felicitou pela sua vitória eleitoral.

A sua administração também buscou um relacionamento mais próximo com Taipei em geral, mas evitou assinar um acordo de livre comércio que poderia ter irritado Pequim.

Yang Kuang-shun, cofundador do US Taiwan Watch, com sede em Taipei, disse que Taiwan deveria apresentar a Trump o mais cedo possível que a ilha é um parceiro confiável e digno de sua atenção.

“Taiwan precisa de fazer um movimento muito forte e ousado para convencer Trump… Taiwan está disposto a arcar com os seus encargos e a pagar mais pela sua própria defesa, e também a mostrar que está disposto a trabalhar com a América e a encorajar mais empresas taiwanesas a investir na América, ”Yang disse à Al Jazeera.

Stone-Fish disse que os países asiáticos que dependem de Washington para a sua defesa, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, precisariam apresentar o seu caso ao novo presidente.

“Uma presidência de Trump significa que o Japão e Taiwan precisam de mostrar – cedo e frequentemente – a Trump e aos responsáveis ​​de Trump porque é que as tropas dos EUA na região são fundamentais. E espero que Trump e sua equipe ouçam”, disse ele.

Alguns analistas também acreditam que a abordagem mais isolacionista de Trump à política externa, “América em primeiro lugar”, poderia dar a Pequim uma vantagem diplomática na região, o que os críticos dizem que o republicano permitiu durante o seu primeiro mandato.

Em 2017, Trump retirou os EUA da Parceria Transpacífica, um acordo comercial de 12 membros que na altura representava 40% do comércio global. Em seu lugar, Pequim introduziu com sucesso a sua Parceria Económica Regional Abrangente.

A parceria de 15 membros é atualmente o maior acordo comercial do mundo em termos de PIB.

Durante o primeiro mandato de Trump, Pequim também conquistou cinco da lista cada vez menor de aliados diplomáticos de Taiwan – São Tomé e Príncipe em 2016, Panamá em 2017, e República Dominicana, Burkina Faso e El Salvador em 2018. Taipei perdeu dois – Nicarágua e Nauru – sob Biden.

Apesar dos seus instintos isolacionistas, Trump também demonstrou vontade de se envolver na diplomacia de formas pouco ortodoxas, principalmente no caso das suas cimeiras com Kim da Coreia do Norte.

Em 2018, tornou-se o primeiro presidente dos EUA em exercício a manter conversações com um líder norte-coreano quando se encontrou com Kim em Singapura.

Ele seguiu essa reunião com mais duas, uma das quais o viu pisar brevemente em solo norte-coreano, outra inédita para um líder dos EUA.

No início da pandemia de COVID-19, Trump teria enviado testes de coronavírus a Kim, de acordo com o último livro do lendário jornalista Bob Woodward.

Quatro anos mais tarde, a abertura de Trump ao envolvimento com o ditador norte-coreano não parece ter mudado.

Falando na Convenção Nacional Republicana em julho, Trump disse que “se dava muito bem” com Kim.