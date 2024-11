uma “escolha perigosa” para alguns, o “repúdio às políticas “acordadas”” para outros

No Centro de Convenções do Condado de Palm Beach, na noite da eleição presidencial dos EUA em West Palm Beach, Flórida, 6 de novembro de 2024. BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Bastaram algumas horas, na noite de terça-feira, 5 de novembro, para quarta-feira, 6 de novembro, para que Donald Trump fosse declarado o novo presidente dos Estados Unidos, em detrimento da sua rival democrata, Kamala Harris. Com pelo menos 277 eleitores, o republicano regressará assim à Casa Branca durante quatro anos, depois de já a ter ocupado de 2016 a 2020. Nos meios de comunicação do outro lado do Atlântico, os editoriais do dia continuam a ser dedicados à exegese do voto , ao mesmo tempo que começa a delinear as suas consequências para o futuro do país.

Aos olhos de Jornal de Wall Streeto fazedor de reis tem um nome: Joe Biden. O jornal financeiro atribui em grande parte a culpa da vitória de Donald Trump aos erros da administração cessante. “Biden colocou a fasquia para a esquerda para unir os democratas, em vez de unir o país”lamenta o jornal, que faz uma avaliação dura dos seus quatro anos de mandato: “Declínio dos salários quando a inflação dispara, projeto cultural divisionista baseado em políticas de identidade, caos na fronteira sul, colapso da capacidade de dissuasão no exterior. »

Segundo os editorialistas do título, as questões económicas constituíam a melhor carta de Donald Trump: “Não importa o quanto a mídia alardeia que a economia está indo bem, os eleitores que dependem dos seus salários – e não dos investimentos – veem as coisas de forma diferente. » No entanto, observam eles, os democratas poderiam ter tirado vantagem da “ameaça à democracia” encarnado pelo candidato republicano e pelo seu ” personagem “. Mas o acampamento Harris “exagerou aqui novamente, suas comparações com o fascismo e com Hitler não sendo audíveis”.

“Ele ampliou o mapa eleitoral republicano”

Em artigo publicado pelo canal conservador Notícias da raposao cientista político Doug Schoen também acredita que a vitória de Donald Trump deve muito a questões económicas: mostra que os eleitores querem “um governo menos presente, desregulamentação e impostos mais baixos”. Além disso, segundo ele, esta vitória “surpreendentemente forte” força os Democratas a um profundo “reavaliação”nomeadamente porque Kamala Harris fez da defesa do direito ao aborto um eixo importante da sua campanha: segundo o Sr. Schoen, o resultado da eleição mostra o ” fraqueza “ por que alavanca

Ele vai mais longe. Aos seus olhos, “O regresso à Casa Branca de um Donald Trump que claramente não está isento de falhas também representa um repúdio às políticas “acordadas” dos Democratas, seja no que diz respeito às pessoas transgénero, à acção afirmativa ou às questões relacionadas com o papel dos pais na a família nuclear tradicional ». Notícias Breitbarta polêmica mídia Trumpista que vê na vitória de Donald Trump o “maior retorno da história americana”também acredita, pela pena de Joel Pollak, que Kamala Harris “confiou maciçamente na questão do direito ao aborto enquanto propunha poucos outros projetos”.

