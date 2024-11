Revanche de Katie Taylor x Amanda Serrano, seguida de Jake Paul x Mike Tyson – ao vivo | Boxe

Preâmbulo

Olá e bem-vindo ao AT&T Stadium para uma noite de lutas diferente de todas as que podemos lembrar imediatamente. Mike Tyson está encerrando uma dispensa de 7.097 dias da luta profissional para enfrentar o influenciador do boxe Jake Paul em uma luta sem título de peso pesado marcada para oito rounds no AT&T Stadium em Arlington, Texas.

Se você está lendo isso, é improvável que Tyson precise de alguma introdução. Em 1986, aos 20 anos, o nativo do Brooklyn tornou-se o mais jovem campeão dos pesos pesados ​​da história, devastando para Trevor Berbick em dois rounds para ganhar o título do Conselho Mundial de Boxe. Depois de unificar os outros cinturões de títulos principais, o título nominal O homem mais malvado do planeta fez seis defesas do indiscutível campeonato dos pesos pesados ​​antes perdendo em uma reviravolta histórica para James ‘Buster’ Douglas por nocaute no 10º round em fevereiro de 1990. Condenado por estupro em 1992 e sentenciado a seis anos de prisão, Tyson cumpriu três anos antes de ser libertado em liberdade condicional e nunca mais foi a mesma força destrutiva, fechando seu registro profissional com seis vitórias e cinco derrotas com duas eliminatórias.

Embora Tyson continue sendo uma das pessoas mais reconhecidas no mundo quase duas décadas após sua última luta oficial, há poucas pessoas com menos de 30 anos que não conhecem Paul. Depois de cultivar um enorme perfil público no Vine e no YouTube ao lado do irmão mais velho Logan, o nativo de Cleveland conseguiu se tornar um boxeador competente desde que começou o esporte e se tornou profissional em 2020. Ele teve 11 lutas remuneradas desde então, principalmente contra ex-mulher marcial. lutadores de artes e boxeadores jornaleiros com o estranho jogador aposentado da NBA jogado dentro. Seu único revés veio por decisão dividida para Tommy Fury no ano passado, mas ele venceu quatro consecutivas desde então, incluindo um nocaute em julho sobre Mike Perry, um veterano do MMA e dos circuitos de boxe.

Alguns têm chamou isso de circo. Mas com duas lutas pelo título mundial na eliminatória da TV, incluindo Katie Taylor e Amanda Serrano em uma revanche muito aguardada de seu clássico de 2022há muito valor em oferta para os espectadores que não gostam de assistir dois homens com 31 anos de diferença trocando couro.

A transmissão ao vivo da Netflix começa em 15 minutos e haverá três lutas preliminares antes do evento principal. A ordem de jogo será a seguinte:

Não se sabe quando Paul e Tyson farão sua entrada para o evento principal, mas isso não acontecerá antes das 22h, horário local. São 23h na costa leste dos EUA e 4h no Reino Unido.