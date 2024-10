Revisão de Psychedelic Outlaws por Joanna Kempner – um caso convincente para o uso de cogumelos mágicos no alívio da dor | Livros sobre saúde, mente e corpo

Mark Honigsbaum



ÓDe todos os sintomas com os quais a doença nos apresenta, a dor é notoriamente o mais difícil de quantificar. Experiência somática e psíquica, a dor é camaleônica e teimosamente privada. Como observa Virginia Woolf no seu ensaio On Being Ill, como pode a prosa capturar a natureza “deste monstro, este corpo, este milagre, a sua dor sem cair no misticismo”?

Se a dor é um desafio para um escritor, é ainda mais para um médico. Um paciente que apresenta dor sente tanto desconforto e angústia quanto diz que está? E, se sim, como tratá-los? E se eles forem fingidos ou histéricos e, ao aliviarem seus sintomas, vocês reforçarem sua psicopatologia?

Este é o problema que também enfrenta pacientes que sofrem de enxaquecas e doenças pouco compreendidas, como a endometriose. Mas isso é especialmente verdadeiro no caso de uma condição conhecida como dor de cabeça em salvas (CH). Afectando uma em cada 1.000 pessoas, os CHs ocorrem normalmente em ciclos que duram entre uma semana e um ano e são tão insuportáveis ​​que os doentes são por vezes levados a suicidar-se. Medicamentos como o sumatriptano podem abortar os sintomas dos pacientes em 15 minutos, mas o alívio é sempre temporário e o uso repetido torna os ataques mais graves.

A pesquisa psicodélica mais inovadora sobre a dor está acontecendo quase inteiramente no subsolo, forjada por bandidos e acadêmicos Joana Kempner

No entanto, há uma substância que os doentes dizem que faz a diferença: cogumelos mágicos. Os membros do Clusterbusters, um grupo de pacientes que promove pesquisas sobre fungos psicoativos, dizem que eles proporcionam alívio imediato e, em alguns casos, remissões prolongadas dos sintomas. Além disso, você não precisa fazer uma viagem completa para aproveitar os benefícios; doses repetidas e baixas de psilocibina – o ingrediente psicoativo dos cogumelos mágicos – são muitas vezes suficientes.

Para convencer os investigadores a levarem a sério as suas afirmações, a Clusterbusters, que tem milhares de apoiantes em todo o mundo, documentou meticulosamente as experiências de pacientes com CH que usaram psilocibina ou LSD para tratar a sua doença e, em 2006, publicou 53 estudos de caso em Neurologia (22 de 26 usuários de psilocibina relataram que o composto abortou os ataques). Desde então, no entanto, o progresso tem sido lento.

Como Joanna Kempner, socióloga da Universidade Rutgers, em Nova Jersey, explica no seu novo e convincente livro, há muitas razões para isso. Uma delas é que há muito poucos doentes com CH para interessar às grandes empresas farmacêuticas, mas demasiados para que a doença seja designada como “doença órfã” – uma doença que afecta uma em cada 1.500 pessoas. Outra é o preconceito. Com demasiada frequência, os doentes são rotulados como pessoas que procuram atenção ou estigmatizados como consumidores de drogas (a psilocibina é classificada juntamente com a heroína e a cocaína como uma droga proibida tanto no Reino Unido como nos EUA).

O resultado, segundo Kempner, é que “a pesquisa psicodélica mais inovadora sobre a dor está acontecendo quase inteiramente no subsolo (através de alianças) forjadas por bandidos e acadêmicos, trabalhando juntos, às vezes em parceria, às vezes em tensão”.

Grande parte da narrativa de Kempner é dedicada à documentação dessas alianças e das negociações entre Clusterbusters e grupos de defesa mais estabelecidos, como a Maps (Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos). No processo, nos encontramos Rick Doblino carismático fundador do Maps, e outros evangelistas psicodélicos, incluindo amigos da tecnologia que esperam lucrar com a pesquisa de substâncias como LSD e MDMA para tratar condições comercialmente mais lucrativas, como depressão e transtorno de estresse pós-traumático.

Mas embora estas alianças permitissem que os Clusterbusters tivessem acesso a escolas médicas de prestígio, Kempner mostra como eles estavam condicionados ao financiamento de doadores e rapidamente azedaram quando a associação com os Clusterbusters e cientistas com ligações ao submundo do crime ameaçou pôr em risco a reputação profissional dos investigadores.

No entanto, os personagens mais intrigantes são os próprios sofredores – pessoas como Bob Wold, engenheiro e treinador esportivo de Illinois. Agora com 70 anos, Wold sofreu seu primeiro ataque de CH em 1978. Depois de tentar dezenas de terapias e suportar quatro ataques tão graves que foi hospitalizado, Wold recorreu à Internet em busca de ajuda. Foi lá que conheceu um especialista em TI de Aberdeen, que obteve alívio de suas dores de cabeça tomando LSD. Wold começou a investigar relatos semelhantes usando cogumelos mágicos e logo estava encomendando os fungos via UPS.

Como a maioria dos membros dos Clusterbusters, Wold nunca havia experimentado psicodélicos antes e ficou surpreso ao descobrir que doses baixas e subalucinogênicas aliviavam seus sintomas. “Espere um céu muito azul… e um sorriso no rosto por quatro ou cinco horas”, diz ele.

Precisamente como a psilocibina interrompe o ciclo de dores de cabeça é uma questão em aberto. As varreduras cerebrais sugerem que pode ajudar a redefinir as vias neurais envolvidas no ciclo da dor. Outra teoria é que tem algo a ver com o anel indol da psilocibina, que tem formato semelhante ao neurotransmissor serotonina (o LSD e a amida do ácido lisérgico, que podem ser derivados das sementes de ipomeia, também possuem anéis indol). A boa notícia para os doentes é que, após uma decisão em 2018 da Food and Drug Administration dos EUA de conceder o estatuto de “terapia inovadora” à psilocibina, os investigadores estão a começar a levar estas alegações a sério. Na verdade, em Abril, a Escola de Medicina de Yale publicou os resultados do primeiro estudo de controle randomizado de psilocibina para alívio da dor. Embora tenha inscrito apenas 10 pacientes com CH, metade daqueles que receberam psilocibina em vez de placebo relataram uma redução nos ataques.

Yale está agora recrutando pacientes para um estudo maior. Curiosamente, os pesquisadores acreditam que o mecanismo pelo qual a psilocibina alivia a dor provavelmente não está relacionado à experiência psicodélica. Em teoria, isso é um bom augúrio para pesquisas futuras porque aumenta a probabilidade de os estudos serem aprovados por conselhos médicos conservadores. No entanto, o problema para os evangelistas psicodélicos é que tais pesquisas tendem a desviar a atenção dos estudos sobre a psilocibina para o tratamento da depressão e dos transtornos de humor, que são muito mais comuns e potencialmente mais lucrativos.

Tudo isto significa que as provações e tribulações dos que sofrem de CH provavelmente continuarão.

Mark Honigsbaum é o autor de O século pandêmico: cem anos de pânico, histeria e arrogância