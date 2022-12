Rio Branco está entre as capitais com crescimento moderado de SRAG em adultos acima dos 60 anos

Rio Branco aparece entre as 20 capitais do país com crescimento moderado de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 em adultos acima dos 60 anos. O dado é do Boletim InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e correspondem ao período de 27 de novembro a 3 de dezembro.