Rota Quadrante Rondon e outras rodovias de acesso ao Pacífico vão receber R$ 4,5 bi de investimentos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), recebeu o anúncio do governo federal, de investimentos de R$ 4,5 bi na Rota Quadrante Rondon – que passa pelo Acre – e outras quatro linhas de acesso aos portos do Pacífico. Além do Acre, os estados de Rondônia e o Oeste de Mato Grosso serão beneficiados com os investimentos anunciados pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

O titular da Seict e coordenador da Câmara de Comércio Exterior, Assurbanipal Mesquita, afirmou que o Ministério de Planejamento mantém diálogo constante com os estados no aperfeiçoamento dos projetos de integração. Destacou que o Acre é quem tem a estrutura mais avançada na Região Norte.

“O nosso corredor está pronto e funcionando. O anúncio dos investimentos é esperançoso, no sentido de vencermos os gargalos alfandegários e estruturantes, tornando mais atraente a nossa rota”, analisou Mesquita.

O titular da Seict lembrou, ainda, que graças ao esforço do governador Gladson Cameli e ao apoio do governo federal e da bancada de deputados federais, a principal obra do Novo PAC, a construção do Contorno de Brasileia, na BR-317, está em curso com previsão de conclusão em 2025. “Além disso, a restauração da BR-364, entre as cidades acreanas de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, também consta no Novo PAC”, destacou.

O Acre cruza somente um país para chegar ao oceano Pacífico: o Peru. A inauguração do Porto de Chancay, na primeira quinzena de novembro, tornou a Rota Quadrante Rondon viável ao principal objetivo do governo brasileiro, o de conectar o Brasil aos portos do Peru, Chile, além da ligação com a Bolívia.

“A Rota Quadrante Rondon priorizada com o projeto de integração do governo federal reduz o tempo de viagem até a Ásia. Esse fato torna o nosso corredor mais atraente, oferece condições de competitividade dos produtos brasileiros, além de fortalecer os laços comerciais, culturais e de turismo”, analisou Mesquita.

O Estado do Acre exportou US$ 45,8 milhões em 2023. Desse total, 21% tem como destino o vizinho Peru (carnes suínas e castanha, respondendo por 78% do total) e outros 5% a vizinha Bolívia (diversos alimentos).

Os caminhos pelo Acre – A BR-317 conecta o Acre com a Bolívia, por meio das cidades de Brasileia e Epitaciolândia. Essa mesma rodovia liga Assis Brasil com a cidade peruana Iñapari (Departamento de Madre de Dios) na chamada Tríplice Fronteira.

Assis Brasil está localizada a 1.800 km do Porto de Chancay, no Peru, e a menos de 1.200 km dos portos de Ilo e Matarani, também no Peru.

Com a Estrada do Pacífico, há seis anos, o modal rodoviário acaba representando aproximadamente 99% do total de negócios realizados entre Acre e Peru.

